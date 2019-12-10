Ünlü iş kadını Çiğdem Akman'ın hamile olduğu ortaya çıktı

Açılış kurdelesini aile büyüğü İskender Ertuş, AKP Milletvekili Mahmut Uğur Çetin ile birlikte kesen& ; Akman'ın heyecanı gözlerinden okunuyordu.& ;

Açılışta bir konuşma yapan Çiğdem Akman, "Öncelikle aileme çok çok teşekkür ederim, her zaman bana güvendiler ve arkamda durdular. Her zaman onlar sayesinde başardım. Şimdi daha büyük hedeflerimiz var. Gelen herkese teşekkür ederim." dedi.

Sözlerini sürdüren iş kadını Çiğdem Akman, "Şimdi size bir sürprizim var. Eşimde ilk kez burada duyacak. Hamileyim ve ikinci bebeğimiz doğacak" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.



