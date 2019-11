Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81'inci yılında anılıyor. Türkiye'nin her yerinde çeşitli anma törenlerinin yanı sıra sosyal medyada da paylaşımlar yapılıyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından duygulandıran 10 Kasım paylaşımları yaptı.

İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları:

BİRCE AKALAY

"Dünyanın neresine gidersem gideyim, koşarak ve büyük hasretle dönüyorum kurduğun bu nadide ülkeye. Bütünüyle bu coğrafyaya, ama her köşesine ve insanına başka bir lider bu kadar yakışamazdı çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiç kimse bu ülke halkına sen kadar değer vermedi. Başımızın tacı, liderimiz, babamız, kalplerimizin sonsuz matemisin. Minnet ve büyük özlemle anıyoruz Ata'm. Sen rahat uyu.. Bizler izindeyiz."

TÜRKAN ŞORAY

"Her şeyimizi borçlu olduğumuz Atam seni çok özlüyoruz..."

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Güzel adam; geride bıraktığın ülkeyi ve cumhuriyeti olduğu kadar, aynı zamanda mirasın olan değerleri, doğruları ve ilkeleri de koruyoruz merak etme... Sayende kafamız dik, yüreğimiz vatan sevgisiyle dolu, gururlu onurlu evlatlar olduk...İlkokulda "Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene!" diye her bağırdığımızda biraz daha adam olduk...Seni gördükçe, seni tanıdıkça daha iyi bir insan olmayı, ilkeli durmayı, boyun eğmemeyi öğrendik. Hep mutluluk kapladı içimizi seni ve bizim için yaptıklarını düşününce. İki evladım var ellerinden öper Atam, onlara da anlatıyoruz öğretiyoruz seni annesiyle birlikte. Kimselere aldırmadan ve seni hiç unutmadan, unutturmadan yaşıyoruz... Gözün arkada kalmasın hiç...Nurlar içinde yat...İyi ki varsın güzel adam... Hep varsın... "

YALIN

"Herkes ölür; Kimisi toprağa, kimisi yüreğe gömülür... Saygı, Sevgi, Özlem ve Rahmetle..."

DEMET EVGAR

"Bu topraklarda doğmuş bir kadın olarak, en büyük hediyemsin ... Seni anmak, suyun öte yanından ortak bir aşkı yad etmek demek... "

GÜLŞEN

"Sonsuza kadar senin ışığınla, senin yolunda, senin izindeyiz Ata'm. Saygıyla, sevgiyle, minnetle... "

EBRU POLAT

"Atatürk ile doğdum, Atatürk ile yaşıyorum, Atatürk ile öleceğim..."

DEFNE SAMYELİ

"Seni andığımız bir 10 Kasım daha Atatürk'üm. Açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta, hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim.."

VOLKAN KONAK

"Işığım benim..."

İNTİZAR

"Mekanın cennet,ruhun şad olsun."

CEM DAVRAN

"Saygıyla, özlemle, sevgiyle anıyorum. Hep ışığınla, hep fikirlerinle."

ACUN ILICALI

"Vefatının 81. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle anıyorum."

BURÇİN TERZİOĞLU

"Ey Büyük Ata, varlığımızın en kutsal temeli olan, Türk İstiklal ve Cumhuriyetinin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar, değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde, hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler, bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan, Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak, eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak, en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü, bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü germek, gerçek amacımız olacaktır.

Ey Türk'ün büyük Atası! İstiklal ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman, içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak, bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize, namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız."