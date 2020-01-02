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Ünlü isimler 2020'yi böyle karşıladı!

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal yeni yılı çocukları ve 2018 yılında boşandığı eşi Emina Jahovic ile kutladı.

02.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:46
Ünlü sanatçı Mustafa Sandal yeni yılı çocukları ve 2018 yılında boşandığı eşi Emina Jahovic ile kutladı.
Sandal, "İnsan olmanın kıymetini ve bunun bir duygusal yolculuk olduğunu daha çok fark ettiğimiz, ailemiz ve tüm sevdiklerimizle anlamlı, faydalı ve kıymetli enerjiler ürettiğimiz sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir 2020 dileriz" paylaşımını yaptı.
Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı, kızları Leyla, Yasemin, Melisa ve yeğenleri ile birlikteydi. Ilıcalı paylaşımına "Yeni yılı karşıladık, 2020 herkese mutluluk getirsin." notunu düştü.
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi 8 aylık oğulları Efehan ile yeni yıla girdi. Ünlü oyuncu, "Herkese sağlık huzur dolu ve kalbinden gecen her duanın kabul olduğu harika bir yıl temenni ediyorum. Mutlu yıllar" dedi.
Şarkıcı Fatih Ürek, 2020 yılının ilk selfiesini ünlü sanatçı Tarkan ile yaptı. Ürek, paylaşımına "2020'nin ilk selfiesi sevgili Tarkan'dan geldi kocaman yüreği ve eskimeyen dostluğuyla gönülleri fethetti seni seviyorum" notunu düştü.
Futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı çifti, yeni yılı 1 yaşındaki kızları Mihran Ela ile karşıladı.
Evlilik hazırlığında olan ünlü sanatçı Sıla ve Şef Hazer Amani, yeni yılı birlikte kutladı. Çift, "Mutlu seneler" notunu düştüğü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Eski model Ebru Şallı, yeni yılı evinde verdiği yemek ile kutladı. Şallı, "Sofra düzeni benim işim. 2020 sizlere en güzelini, sağlığı, neşeyi, başarıyı, sevgiyi, aşkı getirsin" dedi.
Ünlü isimler 2020'yi böyle karşıladı!

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Kaynak: DailyMotion.com


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