Haberler » Magazin » Ünlü isimler, Elazığ'daki depremzedeler için yüzbinlerce lira bağış yaptı - Magazin

Ünlü isimler, Elazığ'daki depremzedeler için yüzbinlerce lira bağış yaptı

Acun Ilıcalı sahibi olduğu TV8'de dün akşam Elazığ ve çevre illerde yardıma ihtiyacı olan depremzedeler için yardım gecesi düzenlendi. 51 milyon TL'nin toplandığı gecede ünlü isimler peş peşe canlı yayına bağlanarak binlerce lira bağış yaptıklarını duyurdu.

27.01.2020 09:53 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:23Ünlü isimler, Elazığ'daki depremzedeler için yüzbinlerce lira bağış yaptı

TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, depreminde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. TV8'den canlı olarak yayınlanan TV8'de Tek Yürek isimli yardım program 5 saatten uzun sürdü. Siyasi liderlerin, iş adamların ve ünlü isimlerin bağış yaptığı programın sonunda 51 milyon TL'den fazla para toplandı.

51 MİLYON TL TOPLANDI

Türkiye 6,8 şiddetindeki depremle sarsılan Elazığ'ı için tek yürek oldu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ise kendi kanalı TV8'de depremde zarar gören vatandaşlar için bir yardım gecesi düzenledi. Canlı yayınla programa binlerce kişi telefonla arayarak bağış yaptı. Pazar akşamı saat 20.00'de başlayan canlı yayın, 01.30'a kadar sürdü. Gece sonunda toplam rakamı açıklayan Acun Ilıcalı, 2 milyon 150 binden fazla SMS atıldığını söyledi. Telefonla yapılan bağışlarla birlikte rakamın ise 51 milyon TL'den fazla olduğunu duyuran Ilıcalı, Pazartesi günü ise kesin rakamı Instagram'dan açıklayacağını söyledi.

ÜNLÜ İSİMLER BİNLERCE LİRA BAĞIŞ YAPTI

Oğulcan Engin 'in yardım kampanyasını arayarak annesi Seda Sayan ve ailesi adına 100 bin tl bağışladıklarını açıkladı. O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Murat Boz ve Hadise ise 100 bin TL'lik bağış yaptı. Gecede Sibel Can 100 bin, Mustafa Ceceli ise 50 bin TL bağış yaptı. Canlı yayına telefonla bağlanan sosyal medya fenomeni Reynmen ve Bülent Serttaş ise 25 bin TL göndereceklerini söyledi.

Haluk LeventHaluk Levent'in Gölcük depreminde çocuklara şarkı söylediği anların videosu Twitter'da gündem oldu

Nusret Gökçe, bugün TürkiyeNusret Gökçe, bugün Türkiye'deki dükkanlarının gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacak

Acun IlıcalıAcun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için rekor bağış toplandı

Megastar Tarkan deprem için elini taşın altına koydu! AFADMegastar Tarkan deprem için elini taşın altına koydu! AFAD'a 100 bin TL bağışladı

Mor ve ÖtesiMor ve Ötesi'nden depremzedelere anlamlı destek! Hayranları konsere ellerinde malzemelerle geldi

Deprem bölgesine giden Yusuf Güney, esnafa isyan etti: Adam fırsatçılıktan ölecekDeprem bölgesine giden Yusuf Güney, esnafa isyan etti: Adam fırsatçılıktan ölecek

Demet Akalın, depremin meydana geldiği ElazığDemet Akalın, depremin meydana geldiği Elazığ'a mont ve bot yardımında bulundu

Acun Ilıcalı çağrılara kulak verdi! Sosyal medya hesabından saat verip duyurduAcun Ilıcalı çağrılara kulak verdi! Sosyal medya hesabından saat verip duyurdu

Sosyal medya kullanıcıları, Acun IlıcalıSosyal medya kullanıcıları, Acun Ilıcalı'ya "Yardım kampanyası başlat" çağrısında bulundu


Acun Ilıcalı, Elazığ, Tv8, Magazin

HABER YORUMLARI (16)
SARI KADİR:İŞTE TÜRKİYE
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:VAN İÇİNDE YAPMIŞTI HATTA Bİ OKUL BİLE AÇTI ADAMSIN
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
BOZACI:SADECE PARA DEĞİL OKUL YAPTIRACAK MOBİLYA İHTİYACI OLAN HERKESİN MOBİLYASI NA KADAR DÜŞÜNÜLDÜ DUYARLI YARDIMSEVERLER VAR OLDUKÇA BU İNFAK DEVAM ETTİKÇE BU HALK HER ZAMAN AYAKLANIR ÖLENLERE RAHMET YARALILARA ACİL ŞİFALAR YAKINLARINA ALLAHTAN SABIRLAR DİLİYORUM.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
CİMRİLER:KOÇ LAR SABANCILAR ARAYAMADI VAY BEE
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KAYA KESER:bunların hesini toplasan yarım Haluk Levent etmezler .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
CONİ:51 milyon mu ? oha ya yeni bir Elazig kurulur o paraya bakalim nasil harcanacak o para insallah gariban nasiplenir !
Yayından Kaldır
51 9
Cevap yaz
MERT:Hacım sana bana buyuk para o, bu yardımı yapan adamların sadece 1 evi 50 mılyon. Cep harclıgı gıbı kalır bence gercekten yapılması gerekenın yanında. Sadece 2019 da nerdeyse 4 mılyar tl deprem vergısı toplandı pesıne dusulmesı gereken yardım o. Yıne de az cok demeden yardım yapan herkes umarım daha fazlası ıle kazanırlar
Yayından Kaldır
20 1
C.V.:Aynen öyle ya, birileri cebine indirmez hakkaniyetli bir şekilde dağıtılır inşallah.
Yayından Kaldır
25 3
CEPÇİLER KRALI?:paralar cebe gitmeyecekse güzel ama hiç güvenmiyorum
Yayından Kaldır
9 18
Cevap yaz
BİRİSİ:ACUNUN PARAYA İHTİYACI MI VAR
Yayından Kaldır
0 0
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
Magazin

Son Dakika Haberleri

09:53  Ünlü isimler, Elazığ'daki depremzedeler için yüzbinlerce lira bağış yaptı
08:17  Haluk Levent'in Gölcük depreminde çocuklara şarkı söylediği anların videosu Twitter'da gündem oldu
07:26  Nusret Gökçe, bugün Türkiye'deki dükkanlarının gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacak
01:04  Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için rekor bağış toplandı
16:55  Haluk Levent "En az 500 kişi faydalanacak" deyip duyurdu: Depremzedeler için 160 adet büyük çadır aldık
27.01.2020 11:35:24