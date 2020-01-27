Ünlü isimler, Elazığ'daki depremzedeler için yüzbinlerce lira bağış yaptı

TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, Elazığ depreminde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. TV8'den canlı olarak yayınlanan TV8'de Tek Yürek isimli yardım program 5 saatten uzun sürdü. Siyasi liderlerin, iş adamların ve ünlü isimlerin bağış yaptığı programın sonunda 51 milyon TL'den fazla para toplandı.

51 MİLYON TL TOPLANDI

Türkiye 6,8 şiddetindeki depremle sarsılan Elazığ'ı için tek yürek oldu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ise kendi kanalı TV8'de depremde zarar gören vatandaşlar için bir yardım gecesi düzenledi. Canlı yayınla programa binlerce kişi telefonla arayarak bağış yaptı. Pazar akşamı saat 20.00'de başlayan canlı yayın, 01.30'a kadar sürdü. Gece sonunda toplam rakamı açıklayan Acun Ilıcalı, 2 milyon 150 binden fazla SMS atıldığını söyledi. Telefonla yapılan bağışlarla birlikte rakamın ise 51 milyon TL'den fazla olduğunu duyuran Ilıcalı, Pazartesi günü ise kesin rakamı Instagram'dan açıklayacağını söyledi.

ÜNLÜ İSİMLER BİNLERCE LİRA BAĞIŞ YAPTI

Oğulcan Engin Tv8 'in yardım kampanyasını arayarak annesi Seda Sayan ve ailesi adına 100 bin tl bağışladıklarını açıkladı. O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Murat Boz ve Hadise ise 100 bin TL'lik bağış yaptı. Gecede Sibel Can 100 bin, Mustafa Ceceli ise 50 bin TL bağış yaptı. Canlı yayına telefonla bağlanan sosyal medya fenomeni Reynmen ve Bülent Serttaş ise 25 bin TL göndereceklerini söyledi.