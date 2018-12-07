Ünlü İsimler Altın Zambak Ödül Töreni'ne Akın Etti

İş dünyasında en iyilerin bir araya geldiği Altın Zambak Ödül Töreni, 5 Aralık günü İstanbul Akatlar Kültür Merkezi' nde gerçekleşti.İhtişamlı gecede; iş, sanat, spor ve medya dünyasından birçok misafir ağırlanırken bu cemiyetlerdeki öncü isimlere de ödülleri teslim edildi.

SUNUCULUĞUNU ŞEBNEM SCHEFER YAPTI

5 Aralık Çarşamba günü Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreninin sunuculuğunu ünlü manken ve oyuncu Şebnem Schefer ile Gökay Kalaycıoğlu yaptı. Sanat, spor, iş ve medya sektöründe toplam 70 farklı kategoride ödülün verildiği gecede menajerliğini Gökçe Aktaş'ın yaptığı ünlü oyuncu Ece Pirim tam 4 farklı ödül verdi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Enbe Orkestrası Behzat Gerçeker, Safiye Soyman - Faik Öztürk, Bülent Serttaş ve Gizem Karaca'ya ödüllerini veren Ece Pirim sunucu Gökay Kalaycıoğlu ile yeni bir projeye başladıklarının da müjdesini verdi.

Beşiktaş Belediyesi, TÜGİK ve Kral Pop'un sponsor olduğu görkemli ödül törenine; iş dünyasının yakından takip ettiği BossLife Dergisi'nin kurucusu Anıl Taşdemir de ödül alanlar arasındaydı.

ÜNLÜLER GEÇİDİ YAŞANDI

Yaklaşık 500 davetlinin katıldığı ve adeta ünlüler geçidinin yaşandığı 1.Altın Zambak Ödül Töreninde gerçekleşen 3 ayrı defile de izleyenlerden tam not aldı.