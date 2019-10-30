Haberler » Güncel » Ünlü isimler, Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 29 Ekim davetine akın etti

Ünlü isimler, Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 29 Ekim davetine akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul töreni düzenledi. Törene birçok ünlü isim ve sosyal medya fenomeni katıldı.

30.10.2019 08:35

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Kabul törenine siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

DAVETLİLERLE SOHBET EDEREK HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "kış bahçesi" olarak adlandırılan bölümündeki resepsiyona, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam katının merdivenlerinden inerek geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, salonu gezerek resepsiyona katılan davetlilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çekildi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Resepsiyona katılanlar arasında; Orhan Gencebay, Engin Altan Düzyatan, Acun Ilıcalı, Kibariye, Burcu Esmersoy, Eser Yenenler, Demet Akalın, Okan Kurt, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, İrem Derici, Ece Erken, Hakan Peker, Emir Berke Zincidi, Murat Yıldırım, Tolgahan Sayışman, Serkan Çağrı, Uraz Kaygılaroğlu, Metin Şentürk, Kutsi, Wilma Elles, Reynmen, Nihat Hatipoğlu, Esra Erol, Yonca Evcimik, Nihat Doğan, Ümit Besen ve Şahika Ercümen gibi daha birçok ünlü isim vardı.

İşte geceden en renkli kareler...

Ünlü isimler, Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 29 Ekim davetine akın etti

29 ekim cumhuriyet bayramı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Magazin, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
09:35 Çanakkale'deki trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı
09:31 5 yılda 17 bin 200 kanser teşhisi yapıldı
09:25 Yargıtay'dan emsal karar: "İlk kavgayı başlatan işçi kovulur"
09:23 Pentagon'dan kritik S-400 açıklaması: Türkiye, yıl sonuna kadar faaliyete geçirecek
09:20 Serbest piyasada döviz fiyatları
09:20 Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ambulans çalındı
09:18 Menderes'te 29 Ekim coşkusu
30.10.2019 09:37:19