Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası tek yürek oldu! Üst üste paylaşım yaptılar

AFAD verilerine göre, Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya , Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Deprem anında büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar, depremin hemen ardından kendilerini dışarı attı. Vatandaşların birçoğu geceyi sokakta geçirirken, AFAD, AKUT ve belediyeler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş Elazığ için seferber oldu.

ÜNLÜLERDEN ÜST ÜSTE PAYLAŞIMLAR GELDİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından depremle ilgili paylaşım yaptı.

ASENA

"Geçmiş olsun Elazığ'ım"

MUSTAFA SANDAL

"Yürekler burkuldu. Elazığ için dualarımı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ailelerine sabır diliyorum."

SEDA ÜREN

"Elazığ büyük geçmiş olsun. Rabbim sana emanetiz... Sen koru her türlüsünden, yeryüzünden gökyüzünden gelecek felaketten afetten."

NİLGÜN BELGÜN

"Çok üzgünüm çok geçmiş olsun Elazığ, Malatya. Dualarımız sizinle..

SEREN SERENGİL

"Çok üzgünüm, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun Allah ailelerine sabır versin tüm elazığ halkına büyük geçmiş olsun"

FATMA TURGUT

"Kalbim sizinle Elazığ"

GÖKHAN ÖZOĞUZ

"Kalbimiz seninle Elazığ"

ATİLLA TAŞ

"Elazığ yanındayım! Çok geçmiş olsun canoğlu canlar"