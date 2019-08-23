Ünlü isimler, eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmadı

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38), hastanede ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü. Birçok ünlü isim, canice öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmayarak Twitter hesaplarından tepki gösterdi.

EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Eski karısıyla tartışma yaşayan Fedai Baran, yanındaki bıçakla Bulut'u kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Bulut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAN DONDURAN CİNAYETE SESSİZ KALMADILAR

Eşinin saldırısına uğrayan Emine Bulut'un çıkan görüntülerde "Ben ölmek istemiyorum" derken kızı da "Anne lütfen ölme" diye feryat etti. Aralarında Haluk Levent ve sosyal medya fenomenlerinin olduğu ünlü isimler, izledikleri kan donduran cinayet görüntüleri sonrası Twitter hesaplarından şöyle tepkiler gösterdi: