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Ünlü isimler, eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmadı

Sosyal medya fenomenleri ve şarkıcı Haluk Levent, geçtiğimiz gün eski eşi tarafından çocuğunun yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un ölümüyle ilgili sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından sitem etti.

23.08.2019 09:31
Ünlü isimler, eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmadı

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38), hastanede ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü. Birçok ünlü isim, canice öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmayarak Twitter hesaplarından tepki gösterdi.

EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Eski karısıyla tartışma yaşayan Fedai Baran, yanındaki bıçakla Bulut'u kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Bulut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAN DONDURAN CİNAYETE SESSİZ KALMADILAR

Eşinin saldırısına uğrayan Emine Bulut'un çıkan görüntülerde "Ben ölmek istemiyorum" derken kızı da "Anne lütfen ölme" diye feryat etti. Aralarında Haluk Levent ve sosyal medya fenomenlerinin olduğu ünlü isimler, izledikleri kan donduran cinayet görüntüleri sonrası Twitter hesaplarından şöyle tepkiler gösterdi:

Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine BulutEski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı: Ölmek istemiyorum

Gözleri önünde annesi bıçaklanan kızın feryadı: Anne lütfen ölmeGözleri önünde annesi bıçaklanan kızın feryadı: Anne lütfen ölme

Ünlü isimler, eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmadı

Haluk Levent, Emine Bulut, Magazin, Güncel

YORUMLAR (38)
DJ BORİS BREJCHA: ŞİDDETİ DUA EDEREK DURDURAMAZSINIZ .
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ADINIZI YAZIN: idam diyorlardı ne oldu sanki avrupa alacakta ayak uyduruyoruz avrupaya
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AKDENİZLİ: ver bakalım her cinayete , tecavüze çıkmamak üzere ÖMÜR BOYU HAPİS (indirimsiz, kampanyasız olanından)
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HAKAN GÜLLE: Siyasetiniz, rantınız yere batsın. Bir tane siyasetçide çıkıp, ceza kanunu değiştirelim demiyor. Ne kadar parti varsa alayı ceplerini düşünüyor. biri proje der sanki proje yicez. diğeri yıllar evvel hayatını kaybeden Atamızın ardına saklanır bir şey üretmez. diğer vatan millet sakarya, diğeri nin aklıda anca molotof eylem. Bu vatanın topraklarının insanlarını düşünen bi tane siyasetci yok. Ama olan hep bize oluyor. . Rabbim bu annemize rahmet eylesin, kızına İnşallah sabır versin. Bizlerede akıl.
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BEN: hakan bey proje diyen ülkesini düşünmüyor mu? yani. bu ülkeden idam vardı kaldıranlara bakın isterseniz. en azından idamdaan korkan bu işlere kalkışmazdı.
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BİRİSİ: Bırakın yalandan duyar kasmayı
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KUZEYİN ŞERİFİ: Ceza kanunu sil baştan değişmeli.
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BİR FİKİR: Tepki gösterilmeli. Yaşanan olay da tabii ki kınanmalı. Allah rahmet eylesin kızına sabır versin ama bu bir insanın yapmış olduğu hatayı Türkiye''ye yıkmak yanlış. Vatanımızı ne kadar rahat yerden yere vuruyoruz. Öbür tarafta Türkiye yoktur lafı ve benzeri sözler bana biraz sağ gösterip sol vurmak gibi geliyor. Adalet yerini bulsun diye temennide bulunmak daha güzel.
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DOGRUCU DAVUT: Son 10 yıldır nerdeyse her gün böyle olaylar oluyor. Farkında mısın acaba?
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RECEP: tespitinize yüzdeyüz katılıyorum. daha geçen ay ABD de bir manyak 20-30 kişiyi katletti. bu tür olayların batısı doğusu, ABD si TÜRKİYEsi olmaz. Şizofren her yerde şizofrendir. Onun için bu tür olaylarda hemen Türkiye diye söze başlamak bencede yanlış.
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