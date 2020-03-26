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Ünlü isimler "Evde kal" çağrısı yaptı

Ünlü sanatçılar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "Evde kal" çağrısına, evlerinden çektikleri görüntülerle destek verdi.

26.03.2020 22:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:44
Ünlü sanatçılar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "Evde kal" çağrısına, evlerinden çektikleri görüntülerle destek verdi.
TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame tarafından organize edilen videoda yer alan usta oyuncu Haluk Bilginer, "Biliyoruz, başını her çevirdiğin yerde, endişe veren o ismi duyuyorsun.", oyuncu Binnur Kaya, "Her canlının yaşama hakkının, insanlarınki kadar var olduğunu hatırladık.", şarkıcı ve söz yazarı Fettah Can, "Sorun büyük ama çözüm basit. Mücadelemizi dışarıda değil evimizde kalarak vereceğiz." ifadelerine yer verdi.
Türkiye Sinema ve Audyoviziüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) Başkanı Elif Dağdeviren, "(Sağlık personelinin) Senin sorumlu davranmana ve bu yükü, onların omzundan almana ihtiyaçları var." diyerek sağlık personelinin önemine işaret etti.
Oyuncu Demet Evgar da bu hastalık sonucunda her bir insanın eşit olduğunun idrak edildiğine işaret etti.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner'in de "Kitap oku, müzik dinle, film izle, yazı yaz ama evde kal." önerisinde bulunduğu videoda, oyuncu Burak Satıbol ise "Evinden hiç çıkmadan da internet üzerinden müzeleri gezebilir, konserleri dinleyebilirsin. Hatta tiyatro oyunlarını seyredebilirsin." diye konuştu.
Timur Savcı ve Sıla Gençoğlu'nun da destek verdiği videoda yer alan Ata Kavame ise "Elbette bugünler geçecek. Her şey normale dönecek. Bizim sorumlu davranışlarımız, o günlerin yakınlığını belirleyecek." şeklinde görüşlerini dile getirdi. Ünlü isimler ’Evde kal’ çağrısı yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Haluk Bilginer, Türkiye, Güncel

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Ünlü isimler "Evde kal" çağrısı yaptı

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