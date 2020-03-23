Ünlü isimler evde nasıl vakit geçiriyor? İşte cevabı...

Koronavirüs salgını sonrası '#evindekaltürkiyem' deyip şiir yazdı

Uyarıların yapıldığı ilk günden beri evine kapandığını söyleyen şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, vaktini evindeki çalışma odasında şiir ve şarkı sözleri yazarak geçiriyor. Ünlü şair, "Salgın hastalıklarla mücadele ettiğimiz bu zor günlerimizde insanlarımıza moral vermek lazım. Sanatçı üretendir. Bende bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Evde çalışma odamda şarkı ve şiir yazarak günlerimi geçiriyorum."dedi.& ;& ;





İşte Ahmet Selçuk İlkan'ın yazdığı o şiir...





EVİNDE KAL TÜRKİYEM

Bu bir sağlık savaşın

Öyle bil ey Türkiyem

Aklın ilacın aşın

Evinde kal Türkiyem







Yenecek zaman sende

Sabır dolu can sende

Güç sende derman sende

Evinde kal Türkiyem







Umutsuz olma sakın

Yaşam en kutsal hakkın

Mutlu günler çok yakın

Evinde kal Tükiyem







Yine koşar coşarsın

Irmak olur taşarsın

Sen bunuda aşarsın

Evinde kal Türkiyem







Sen ki tarihler yazdın

Mucizeler yarattın

Kaç kez sabrınla yaptın

Acıyı bal Türkiyem







Evin ki huzur yuvan

Eşin çocuğun anan

Seninle mutlu her an

Evinde kal Türkiyem







Şifa bulsun elinden





Müjde olsun dilinden

Hadi en güzelinden

Bir şarkı çal Türkiyem

Evinde kal Türkiyem







Kaynak: Snob Magazin