Ünlü isimler "Evinde kal Türkiye" çağrısında bulundu

Kültür sanat camiasının ünlü isimleri, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "Evde kal" çağrısına destek verdi.Yayınladıkları videoyla desteklerini açıklayan isimler arasında Arzum Onan, Nejat Birecik, Cem Davran, Erkan Can, Yıldıray Şahinler, Perihan Savaş, Sinan Bengier, Hacı Ali Konuk, Bülent Çolak, Bahtiyar Engin, Seda Dursunoğlu, Şebnem Sönmez, Aslı Altaylar, Şahnaz Çakıralp, Şeyda Tuğçe Yavuz, Abdurrahman Seçer ve Cüneyt A. Pamuk yer aldı.Ünlü isimler yayınladıkları videoda, "Sosyal mesafeni ve sağlığını koru. Tedbirlere uy, hayatını riske atma. Evde kal Türkiye. Müzik dinle, sporunu yap, yarım kalan kitabını oku, çocuklarınla zaman geçir. Aileni seviyorsan lütfen söylenen önlemleri al. Daha güzel yarınlar için evde kal Türkiye. Toplumsal sağlığımız ve sevdiklerini korumak için lütfen evde kal Türkiye. Hayat eve sığar." mesajını verdi.

Kaynak: AA