30.05.2019 11:58
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Ünlü isimler Hadise'nin çağrısının ardından makyajsız fotoğraflarını paylaştı

Makyajsız lüks bir mekandan çıktığı için eleştirilen Hadise, Instagram'dan yaptığı açıklamada özgür olduklarını söyleyerek ünlü isimleri makyajsız fotoğraflarını paylaşmaya davet etti. Bunun üzerine pek çok ünlü isim makyajsız fotoğraflarını paylaştı.

Son zamanlarda sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla estetik yaptırdığı iddia edilen şarkıcı Hadise, önceki akşam makyajsız görüntülendi. Doğal haline gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Hadise, yatakta çektiği fotoğrafını paylaşarak "Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin" çağrısında bulundu. Bunun üzerine Hatice başta olmak üzere ünlü isimler makyajsız fotoğraflarını paylaştı.

HADİSE'NİN ÇAĞRISINA UYDULAR

Hadise'nin bu çağrısına uyan ilk isimler şarkıcı Göksel, Özge Özpirinçci, Hatice ve model Didem Soydan oldu. Dört ünlü isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu çağrıya destek verdi. Ünlü isimlerin yanı sıra Hadise'nin yüzlerce hayranı makyajsız fotoğrafını yayınladı. Hadise gelen fotoğrafları, "Yüzlerce fotoğraf, binlerce destek mesajı geldi! Hepimiz çok ama çok güzeliz! Canımız nasıl isterse öyle yaşarız." notuyla Twitter hesabından yayınladı.

İşte ünlü isimlerin makyajsız paylaşımları...

Ünlü isimler Hadise'nin çağrısının ardından makyajsız fotoğraflarını paylaştı

Hadise, makyajsız görüntülerini eleştirenlere yatak pozuyla karşılık verdiHadise, makyajsız görüntülerini eleştirenlere yatak pozuyla karşılık verdi

Instagram, Hadise, Magazin


YORUMLAR (29)
PROFESÖR: bu kadınlar iyice azıttı ama bunları yapan erkekler kimse kusura bakmasın
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HUKUK DEVLETİ: karıların halleri iğrenç, makyaj yapacağız diye yüzlerinide mahvetmişler. hadiseye gelince yok öyle nasıl istersek öyle yaşarız falan filan. ülkemiz bir hukuk devletidir ve herkes hukukun ilkelerine uymak zorundadır hadise anladınmı!!!bu ülkede öyle istediğin gibi yaşayamazsın, ahlaklı olacaksın, kültürel değerlerimize ve hukuka saygılı olacaksın işte o kadar!!
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ERDEM: resmen kandırıldık resmi makamları göreve davet ediyorum
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ADINIZI YAZIN: iğrençler olsun
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YETMİŞÜÇ: Kadınlara çok fazla yüz vermeyin kadın dediğin çocuk fabrikasıdır. tarlada tohumu eksik bırakmayın ki fabrika üretim yapsın. .
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