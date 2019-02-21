Ünlü İsimler ''HAYALİ Bile Güzel'' Sloganı İçin Aynı Klipte Bir Araya Geldi

Birçok meslek grubundan otuz kadın, geçtiğimiz sabah Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda buluşarak "İyilik Kalkanı" adını verdikleri mor yeleklerini giydi ve gün boyu Bakırköy sokaklarında mama dağıtarak, toplumsal bilinçlendirme çalışması yaptı. Geçtiğimiz yıl İstiklal Caddesi'nde aynı etkinliğe imza atan "Birleşmiş Eller" ekibi bu etkinlik ile gönülleri fethetmeyi başarırken, projeye destek veren ünlü isimlerle birlikte etkileyici bir klibe imza attı.

Önümüzdeki günlerde ekrana gelecek olan klipte, Muazzez Ersoy, "Uzak diye bir yer, ayrı diye bir şey yok...Hepimiz aynı evrende birbirimize bağlıyız..." ,Rober Hatemo,"Aynı suyu içiyor, aynı havayı soluyoruz..." ,Aşkın Nur Yengi, "Hepimizi aynı Güneş, aynı Ay, aynı yıldızlar sarıyor...", Linet, "Ağaçlar, okyanuslar, yağmurlar hepimiz için. Her şeyde biz varız..." ,Ayşe Hatun Önal, "O zaman... Bugün kendime bir iyilik yapacağım...", Sevil Aki,"Ve onu ilk gördüğüm yerde önünde saygıyla eğilip yanına, ya da etrafına bırakacağım..." ,Hakan Bilgin, "Seyredeceğim onun karnını doyuruşunu, sevgimi vereceğim...",ve Betül Demir de "Ve o gün boşuna yaşamış olmayacağım..." sözleriyle projeye olan desteklerini dile getirdiler. Repliklerini "Hayali bile güzel!" diyerek tamamlayan ünlü isimler, bu bağlamda yaptıkları katkılarla tüm toplumu duyarlılığa ve göreve davet ettiler.

Birleşmiş Eller ekibi, sokakta yaşayan hayvanlar için herkesi çantalarında araçlarında küçük bir mama paketi bulundurmaya davet ediyor. Bu bilincin yayılması içlerinde kedi ya da köpek maması bulunan paketleri ücretsiz dağıttılar ve dağıtmaya devam edecekler.

Kaynak: Bültenler