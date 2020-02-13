Ünlü isimler, Kadir Şeker'in aleyhine konuşan kadına tepki gösterdi

Konya'da Özgür Duran'ı, sevgilisi Ayşe D'yi döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in durumu ülkenin gündemine oturdu. Pınar Altuğ, Deniz Akkaya ve Demet Akalın açıklamasında Şeker'i zor durumda bırakacak değişiklik yapan Ayşe D.'ye Instagram hesaplarından sitem etti.

İLK İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Konya'da yaşayan ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kütüphaneden çıkıp eve gittiği sırada bir parkta, kavga eden Özgür Duran, Ayşe D çiftini gördü. Şeker, kavga eden çiftin yanına gitti ve olaya müdahale etmek istedi ancak arbede yaşandı ve Kadir'in cebinden çıkardığı bıçak Özgür Duran'ın kalbine saplandı. Olaydaki şiddet mağduru kadın Ayşe D. ilk açıklamasındaKadir'in kendisine yardım etmek için geldiğini söylerken son yaptığı açıklamasında "Ben Özgür'le severek birlikte oldum. Onun için üç çocuğumu bıraktım. Olay günü Özgür alkollüydü. Evde kavga ettik. Sonra ben parka gittim. Tek başıma ağlıyordum. Özgür'e 'Aramızdaki sorunu konuşup, halledelim' dedim, yanıma geldi. Bağrışmaya başladık. Özgür kameriyeyi yumrukluyordu" dedi.

ÜNLÜ İSİMLER TEPKİ GÖSTERDİ

Ayşe D.'nin bu ifadesinin ardından gelişmeleri yakından takip eden ünlü isimler sosyal medya hesaplarından isyan etti. Demet Akalın, Pınar Altuğ ve Deniz Akkaya ifade değişikliği karşısında Kadir Şeker'i son derece zor bir durumda bırakan hemcinsleri için şu yorumlarda bulundular:

Deniz Akkaya

"2020 kararımdı, her yerde paylaşılan kötü haberlere yer vermemek, ancak bu olay üzerinden genel bir yorumum olacak. Bir erkek çocuklarını hiçe sayan, bırakan, taciz edilmesine göz yuman kadınlar, benim gözümde kadın değil insan değildir ve insani muameleyi hak etmiyorlar."

Pınar Altuğ Atacan

"Bu nasıl bir şeydir! Gerçekten anlamak imkansız."

Demet Akalın

19 ayrı suçu var ama kötü değil! Kızım seni öldürseydi biz şu an başka şeyler paylaşacaktık. Ah ahh."

NE OLMUŞTU?

Konya'da erkek arkadaşından şiddet gören Ayşe D'ye yardım etmek isteyen Kadir Şeker, yaşanan boğuşma sonrası kadına şiddet uygulayan Özgür Duran'ın ölümüne sebep oldu. Kadir, verdiği ifadesinde kavga eden çifti görünce olaya müdahale etmek istediğini, müdahale edince Özgür Duran'ın kendisine küfürler ettiğini ve saldırdığını akabinde cebindeki bıçağı çıkardığını söyledi. Kadir, verdiği ifadesinde yere düştüğünü Özgür Duran'ın da kendisinin üzerine düştüğünü ve bu olay sonucunda bıçağın kalbine saplandığını söyledi.

Şiddet mağduru kadın Ayşe D, verdiği ilk ifadesinde Kadir Şeker'in kendisine yardım etmek için olay yerine geldiğini söyledi. Ardından ifadesini değiştirerek, "Kavga etmiyorduk. Kadir'in bıçaklamasına gerek yoktu. Özgür'ün 19 suçtan sabıkası olması onu kötü birisi yapmaz. Ben onun için 3 çocuğumu bıraktım. Güzel bir birlikteliğimiz vardı" gibi ifadeler kullandı.