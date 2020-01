Ünlü isimler, Kobe Bryant'ın ölümüyle yasa boğuldu

NBA'de LA Lakers 'ın efsanelerinden Kobe Bryant dün yaşanan helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Kobe ile birlikte helikopterde bulunan kızı Gianna Maria'nın da hayatını kaybettiği belirtildi. Efsane ismin ölümü dünyada büyük yankı yaratırken, ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi.

ÖLÜMÜ HERKESİ YASA BOĞDU

Kobe Bryant, ABD'ye göre sabah saatlerinde Kaliforniya'da helikopter kazası geçirdi. Calabasas kenti yakınlarındaki kazada daha önce 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, yaşamını yitirenlerin sayısının 9 olduğunu duyurdu. Yıllardır ulaşım için helikopter kullanan Kobe Bryant'ın, kızı Gianna ve yakınlarıyla birlikte basketbol maçı izlemeye gittiği belirtildi. Kobe ve yakınları, Sikorsky S-76 tipi helikopterin içindeyken geçirdiği kazada kurtulamadı. Dünyaca ünlü Bryant'ın ölümü ünlü isimleri de yasa boğdu.

İşte Kobe Bryant için yapılan bazı paylaşımlar...

GONCA VUSLATERİ

"Efsane Kobe. Yakından görmek kısmet olmuştu ne güzel ki... Daima..."

FERMAN AKGÜL

"Az önce arkadaşımla yazışıyordum. Aklımda Elazığ depremi, virüsler, kaybedilen canlar. Kısa bir öykü üzerinde tartışıyorduk. Her an her şeyin olabileceği üzerine. Ve üzerine bu haber. Bir basketbol aşığıyım. Bana spor ve hayat konusunda çok ilham vermiş bir başka adam da göçüp gitti. Daha ne diyebilirim bilmiyorum. Çocuklarıma sarılıp ağlamaktan korkuyorum. Bu iki gün çok acı verdi."

TOLGAHAN SAYIŞMAN

Gerçekten çok üzgünüm! Kobe Bryant ile sevgili dostum Barbaros Tapan sayesinde 2014 yılı sonunda tanışmıştık. O dönem L.A Lakers'i yakından takip etme ve onunla maç önceleri görüşme fırsatım olurdu. Son derece mütevazi bir insandı. Ortanca kızının da vefat haberini aldım gerçekten çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin!"





GÖKHAN TEPE

"Bir efsane olmak... Bundan da öte iyi bir insan ve iyi bir baba olmak... Saygıyla... "

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Çok üzgünüm... Yaptığın her şey için teşekkürler"

ASENA

"ALLAH Rahmet eylesin. Dev bir isim ve gelecek vaad eden minik bir melek "

SELEN GÖRGÜZEL

"Saatler öncesi paylaşılmış mutluluk veren fotoğrafın aynı gün içinde tüm dünyanın içini sızlatacağını kim bilebilirdi ki...Çok üzüldüm..."

FATMA TURGUT

"Efsaneler gitmez. Ruhları seyahate çıkar kalbimce."

HAMDİ ALKAN

Hoşçakal... Kobe

YEŞİM SALKIM

"Hayat bu kadar işte..."

CEYLAN ERTEM

"Üzüntüler art arda geliyor. Çok çok üzgünüm. Çok genç bir gidiş. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hepimizin hayranlığını kazanmış, muhteşem bir sporcu, pozitif ve güçlü bir karakter aramızdan ayrıldı. Fena halde özleyeceğiz..."