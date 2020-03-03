Ünlü isimler, mülteci çocuklarının sınır kapılarında yaşadığı drama tepki gösterdi

Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağını açıklamasının ardından mülteciler Avrupa kapısına akın etti. Göçmenleri kabul etmeyen Yunanistan ve Bulgaristan ise sınır kapılarında geniş önlemler aldı. Karayolu ile ülkelere giremeyen binlerce mülteci ise kiraladıkları botlara binerek ülkelere girmeye çalıştı. Ünlü isimler, deniz ortasında yaşam mücadelesi veren mültecilerin çocukların yaşadığı drama ise sessiz kalamadı.

MÜLTECİLER SINIR KAPISINA AKIN ETTİ

İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği saldırılar sonucunda 34 askerimiz şehit düşerken, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik kurulu toplandı ve bir dizi kararlar alındı. Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere kapıların açılması kararı da güvenlik kurulunda alınan kararlar arasında yer buldu. Türkiye'nin bu kararı sonrası on binlerce mülteci sınır bölgelerine akın etti ve 100 bini aşkın mülteci geçiş yaptı. Yunanistan ve Bulgaristan bu gelişmeler doğrultusunda tedbirlerini arttırdı ancak zaman zaman sert müdahalelerde bulundu. Mülteci çocuklarının yaşadığı drama sessiz kalamayan ünlü isimler ise sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

İşte o tepkilerin bazıları...

ÇAĞLA ŞIKEL

"Siz hala yediğinizi, içtiğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin. En azından görün ne tür bir bağımlı ve hastasınız."

ALİŞAN

"Ben 2 gün önce bir paylaşım yapmıştım... Avrupa'nın insancıllığını yazmıştım. Neredeyse kurşun sıkacaklar çoluk, çocuk, kadın demeden demiştim... Onu da yaptılar bugün. Hatta içerisinde çocuklar ve kadınların olduğu botu batırmaya bile çalıştılar... Göçmen olarak oraya gitmek isteyenler sadece Suriyeli değil arkadaşlar... Mehmetçik orada savaşırken, kaçıp burada sadece amaçları rahat yaşamak olanlara lanet olsun. Ama çaresizlikten, sırf çocuklarını doyurmak için, umut yolculuğuna çıkan, kundaktaki bebesiyle orada günlerdir bekleyenler var. Eğer orada tir tir titreyen, günlerdir gaz bombalarına maruz kalan, o soğukta 4-5 battaniyeyle uyumaya çalışan, bottan inerken bu mevsimde buz gibi suya girmek zorunda olan çocuklara üzülmeyen, acımayan ve üzerine kin ve nefretle 'defolsun gitsinler, bize mi sordular çocuk yaparken' diyenleri gördükçe, inanamıyorum... El kadar bebenin ne suçu var Allah aşkına? Nerede kaldı bizim insanlığımız, vicdanımız? İnşallah o bebeler, çocuklar hastalanmadan, bir şey olmadan istedikleri yere giderler... Allah yardımcıları olsun..."

BİRCAN BALİ

"İnsanlık için El Fatiha... Yazık..."

PINAR ALTUĞ ATACAN

"Evlat... Sözün bittiği yer..."

ŞENOL İPEK

"Çocuk... Ötesi gerisi yok. Dünya sorsun dünya cevap versin. Evet babasını sevmeyiz belki 'Ülkesindeki savaşı bıraktı ve kaçtı. Geldi ülkemizde çocuk yaptı' deriz. Onun seçme hakkı yoktu. Bu topraklarda doğdu nerede doğarsa doğsun o daha çocuk. Uzatmayacağım lafı bu daha çocuk! Lanet dünya utanıyorum insan olmaktan."

BİRCE AKALAY

"Fotoğraf: Suriyeli çocuklar.

Gelin görün kanı sokaklardaki.

Gelin görün

kanı sokaklardaki.

Gelin görün kanı

sokaklardaki.

Pablo Neruda"

GONCA VUSLATERİ

"'Onlar da hep insandılar... Ve sevgiye inandılar ve saygıya inandılar... Senin gibi... Benim gibi.'"

CEYDA DÜVENCİ

"Çocuk, çocuğum, çocuğun, çocuğumuz, çocuklar..."

NİLÜFER

"Peki bu çocuklar ne olacak?? Seslerini duyan var mı? Türkiye yıllarca bağrına bastı bu savaş maduru insanları. Savaşında siyasetinde canı cehenneme. !!Haydi Avrupa sende taşın altına koy elini.Son ver bu zülme!! Onlar çocuk onlar bebek hadi insanlık kendine gel!"

FAZIL SAY

"Diğer çocuklar denizde oyun oynardı değil mi? Bu orta doğulu çocuklar da işte... Dünya gezegeni 2020... "İnsan olmanın unutulduğu" filan diye lafa başlamayacağız, çünkü, insanlar insan olmayı galiba hiç beceremedi; soruyorum;

Bu dünyada; mevcut, her hangi bir siyasetçiye inanan kaldı mı? Cevabı çocuğun yüz ifadesinin tamamında..."

DOĞA RUTKAY KAMAL

"Acı mı?

Utanç mı?

Ölmek mi?

Yerin dibinde kalmak mı?

Hangi duyguya teslim olduğumu bilemiyorum?

Karnım yanıyor, kalbim düğüm düğüm, ağlamakla kusmak arası bir beter acı kaplıyor bedenimi.

Bakmayacağım diyorum! Okumam izlemem!

Mümkün mü?

Ne olur bitsin bu acı.

Ne olur bir çaresi olsun bu gidişin.

Evlatlara bir ömür, bir gelecek lazım.

Dilerim; nereyeyse bu yolculuk sonu güzelliklerle bitsin...

Çok üzgünüm."