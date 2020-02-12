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Ünlü isimler Red Bull Homerun'ı izledi

Yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, Türkiye'nin en önemli 4 kayak merkezini aynı hafta sonunda ele geçirdi.

12.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:50Ünlü isimler Red Bull Homerun'ı izledi
Yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, 'nin en önemli 4 kayak merkezini aynı hafta sonunda ele geçirdi. 2 binden fazla adrenalin tutkunu Kartalkaya, , Erciyes ve Palandöken'de büyük bir yarış sergiledi. Benzersiz bir kış sporu deneyimi sunan Red Bull Homerun'da Mirgün Cabas, Zeynep Yüksektepe, Erdil Yaşaroğlu, Begüm Kütük, Levent Özçelik, Murat Güloğlu ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler de boy gösterdi.

Türkiye'nin en büyük kış sporu etkinliklerinden Red Bull Homerun, Türkiye'ye keyifli bir kış sporu deneyimi sundu. 2 binden fazla adrenalin tutkunu, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de bir araya geldi. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen eşsiz yarışta her merkezde ve kategoride erkek ve kadın birincileri belirlendi ve ödül kazandı.

Farklı bir kış sporu deneyimi yaşamak isteyenlerin katıldığı Red Bull Homerun'da ünlü isimlerin uğrak noktası ise Uludağ oldu. Levent Özçelik, Mirgün Cabas, Zeynep Yüksektepe, Erdil Yaşaroğlu, Begüm Kütük, Murat Güloğlu ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler benzersiz bir hafta sonu geçirdi. Oyuncu Begüm Kütük, "Yoğun iş temposundan tatil yapmaya çok fazla fırsatımız olmuyor. Red Bull Homerun ile çok farklı bir deneyim yaşadık. Bolca enerji topladık." ifadesini kullandı.

Yarışmacıların önce 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaştığı, ardından en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştığı Red Bull Homerun'ın katılımcıları arasında Survivor yarışması ile ünlenen sosyal medya fenomenleri Anıl Berk Baki ve Gizem Kerimoğlu gibi isimler de yer aldı. - İSTANBUL

Begüm Kütük, Red Bull, Türkiye, Uludağ, Spor

Kaynak: İHA

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