Ünlü İsimler Sabahın İlk Saatlerine Kadar Seçim Sonuçlarını Bekledi

İstanbul'daki seçim sonuçlarının açıklanması zaman alınca 31 Mart gecesine bu durum damga vurdu. Ekrem İmamoğlu açıklama yaptıkça sosyal medyada tek gündem bu oldu. Gece birçok ünlü isim de sosyal medya hesabından ileti paylaşarak, sonuçları beklediğini ifade etti.

Oyuncu Deniz Çakır'ın opera sanatçısı sevgilisi Güvenç Dağüstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada seçim sonuçlarını açıklamayan Anadolu Ajansı'na şöyle tepki gösterdi: "Yahu bu Anadolu Ajansı'nda bir tane mi onurlu adam yok basıp istifayı 'burada böyle böyle şeyler oluyor bu gece' diyecek. Bas istifayı, açıkla, 24 saat geçmeden yeni işini ben bulucam."

İşte ünlü isimlerin seçim paylaşımları...

MELTEM CUMBUL

"Uyumuyorum, bazen gözlerim dinlendiriyorum o kadar"

HAYKO CEPKİN

"Şşşşt bekliyoruz, uyumadık hadi gari. 1 saat daha"

İLKER KALELİ

" İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı"

DEMET AKALIN

Herkesin nefeslerini tutarak beklediği seçim sonuçlarına en ilginç paylaşım Demet Akalın'dan geldi.

BİRCE AKALAY

"Uyumuyorum"

SELİN ŞEKERCİ

"Uyudun mu?"