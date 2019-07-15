15.07.2019 10:46
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Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları

Sanat dünyasının ünlü isimleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili sosyal medya hesaplarından demokrasi zaferi mesajı verdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde ünlü isimler sosyal medya hesaplarında ardı ardına mesajlar yayınladılar. İşte aralarında Acun Ilıcalı, Alişan, Demet Akalın ve Deniz Seki gibi isimlerin olduğu ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları...

ACUN ILICALI

"15 Temmuz'un 3. yılında demokrasimiz ve milletimiz için kendini feda eden kahraman şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Sizi hiçbir zaman unutmayacağız."

ALİŞAN

"Cumhuriyet tarihinin en sinsi,en alçakça kalkışmalarından biriydi 15 Temmuz gecesi..Ama hesaba katmadıkları şey,Mevzu Vatansa gerisi teferruattır diyerek,tankların,silahların önüne atlayıp canını ortaya koyan yice Türk Milletiydi..Allah'ım bir daha böyle bir gece bizlere yaşatmasın İnşallah."

DEMET AKALIN

Unutmak yok! Şehitlerimize yüce rabbimden rahmet diliyorum.

İBRAHİM TATLISES

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde; milletimizin eşsiz zaferiyle sonuçlanan 15 Temmuz Destanı'nın 3. yılında, şehit olan kahraman vatandaşlarımızı rahmet ve minnet ile anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız! Allah vatanımızı ve milletimizi korusun, amin...

MUSTAFA CECELİ

15 Temmuz 2016... Darbeci zihniyete kilit vurulan, geçit verilmeyen, kalleşin planının ayağına dolandığı gece. Demokrasiye ve özgürlüğe canı pahasına sahip çıkan mekanı cennet şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.

ŞENOL İPEK

"15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı kapısı... Oradaydım, yeter ki biz bir olalım birlik olalım Allah bizimle"

DENİZ SEKİ

Tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum.

YONCA EVCİMİK

15 Temmuz Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.

FATİH ÜREK

Unutmuyoruz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

ŞORAY UZUN

Ömer Halisdemir... Erol ve A.Tayyip Olçok... ve daha niceleri… Tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Allah bu Necip millete bir daha böyle bir ihanet yaşatmasın!.. 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacağız!..

MERVE ÖZBEY

Ne zor bir gündü... Bizler bir olduğumuzda bütün dünyaya neler yapabileceğimizi gösterdik... Allah bir daha böyle bir gün yaşatmasın, unutmadık, unutmayacağız...Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır dilerim... kahraman Gazilerimizi de minnet ve saygıyla anıyorum.

GAMZE ÖZÇELİK

O karanlık geceyi aydınlığa çıkaran, üzerimize oynanan oyunları bozan Allah'a Hamd-ü Senalar olsun. Ya Rabbim, şehitlerimize rahmet eyle. Gazilerimizi, o gece ve her daim vatanını korumak için canını ortaya koyan kardeşlerimizi, sabahlara kadar dualar ederek, ayetlerinle üzerimize koruma kalkanları ören canlarımızı razı olduğun kullarından eyle. Bizi vatansız, bizi yurtsuz, bizi ruhsuz, bizi SENSİZ bırakma Allah'ım... "Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır."/Al-İmran-54"

HAKAN HATİPOĞLU

15 Temmuz... Demokrasimiz için şehit olan tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Allah bir daha böyle günleri ülkemize yaşatmasın.

IŞIN KARACA

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün 3. yıldönümünde. Bugüne kadar bu vatan için canını hiçe saymış. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene...

Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları
Deniz Seki, Magazin, Güncel

YORUMLAR (11)
DAMDAKİ KEMANCI: Bu olayın siyasi ayağı ortaya çıkmadığı sürece , buruk bir kutlamadan öteye gitmeyecek, herkesin aklında da şaibe kalacaktır .
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0 0
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ARİF: Darbe girisimine senaryo diyenlerin allah belasini versin
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15 15
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VATANDAŞ: 8 kişi belayı almış üstüne. Allah kabul etsin.
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0 3
SİRRİM: Arif emin ol verir. La git bi şurdannn
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4 6
CONI: Hepsi Aman paylasalimda biri birsey demesin diye paylasiyo, KORKU bu korku Vatan sevgisi degil !!!! vatanini dusunen adam once gariban milletini dusunur hala okula yirtik ayakkabiyla giden ogrenciler var, kizi gofret , muz istedigi zaman alamayan babalar var !!Cesmede sezlongta paylasim yap oh ne guzel rahatladiniz dimi ??
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13 4
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CİN: Hepsinin ne olduğu malum. Boş lafa karnımız tok...
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19 7
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DOGRU: bu yoruma eksi veren kerimcan severler herhalde. Bu unlulerin alayi bos sarki soyleyerek sanatci olmus ama iclerinden belki bir iki tane o sese ve sanata sahip gerisi tangir tungur.. sanat falan degil halkin sirtindan duygularindan nemalanmayi birakin artik
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3 2
KAMBOÇYALI: Gerçeklerin güz yüzüne çıkma gibi kötü bir huyu vardır. Buna sebebiyet verenlerle hem bu dünyada , öteki tarafta Allah hesaplaşmayı nasip etsin
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11 6
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GERÇEKLER ACIDIR......: hangi gercekten bahsediosun? galiba sende atılanlar arasındasın?
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4 5
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