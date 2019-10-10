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Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destekİSTANBUL - Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimler sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla destek verdi.

10.10.2019 22:27
Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
İSTANBUL - Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimler sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla destek verdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de oyuncu ve sanatçılardan geldi. Muazzez Ersoy, Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Sibel Can, Hande Yener, Nebahat Çehre, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla harekata destek verdi.
Muazzez Ersoy, "Rabbim Mehmetçiğimizi, ana kuzularımızı korusun, beraberinde olsun" derken, Ebru Gündeş ise, "Tüm dualarımız karaman Mehmetçiğimizle. Rabbim yardımcınız olsun. İnşallah zaferinizle oralar da barış ve huzura kavuşur" dedi.
Ajda Pekkan, "Tüm dualarımız Mehmetçiğimiz ile Allah vatanımızı korusun" paylaşımında bulundu.
Sibel Can ise, "Kalbimiz ve dualarımız şanlı Türk ordumuzla birlikte, Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.
Hande Yener'de,"Allah, kahraman Türk askerimizi korusun. Vatanımız size emanet" ifadelerini kullandı.
Nebahat Çehre, "Ülkemizin Yürekli Askerleri yolunuz açık olsun. Sizi Allah'a emanet ediyoruz". dedi.
Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Genel

Kaynak: İHA

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