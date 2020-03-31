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Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına ünlü isimlerde destek oldu. Şarkıcı Mustafa Ceceli, 50 bin TL bağış yaptı.

31.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kapanyası başlattığını açıklamıştı. Bir çok ünlü sanatçıda kampanya destek verdiklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Önemli bir yardımda bulunan Della Miles, Türklerin yanında olmaya devam edeceğini söylerken, Mustafa Ceceli 50 bin TL bağış yaparken, Haluk Levent'e 30 bin TL bağış yaptığını açıkladı.

Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz günlerde başlatılan yardım kampanyasına ünlü isimlerden destek gecikmedi. Kendinlerini evlerinde karantinaya ala ünlü isimler sosyal medya hesaplarından peş peşe destek paylaşımları yaptı.Ünlüler, paylaşımlarında takipçilerinden de destek istedi.

İşte kampanyaya destek olan ünlülerin paylaşımları:

MUSTAFA CECELİ

Mustafa Ceceli, "Arkadaşlar bu kampanyaya gelin hep birlikte destek olalım. Ben de #bizbizeyeteriztürkiyem kampanyasına 50 bin TL bağışta bulunuyorum. Sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle. Fahrettin koca, emekleriniz için minnettarız sayın bakanım" ifadelerini kullandı.

DELLA MİLES

Della Miles, "Haydi Türkiye "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına hep beraber destek verelim. Türkiye'de Muğla Dalyan'daki evimde yaşadığım süre içerisinde her fırsatta Türk halkının yanında olmaya devam edeceğim. Şu an Türkiye dışındayım. Ancak kalbim sizlerle. Beni kendi insanınız gibi görüp içinize aldınız. Türk halkı için yaptığım bu bağış sizin güzel yüreğinizin yanında hiç bir şey ama benimde katkım olsun istedim. Biz Bize Yeteriz Türkiye'm sizi seviyorum, herkesin az ya da çok bu kampanyaya katıda bulunmasını arzu ediyorum" dedi.

HALUK LEVENT

Haluk Levent, "30 bin TL bağışladığını açıklayan Haluk Levent, "Ahbap olarak işimizi iyi yapıyorsak takdir edin, destekleyin ama yaptıklarımızı devlet kurumlarıyla lütfen kıyaslamayın canlarım Kavuşturulmuş eller. Ahbap, sadece STK olarak kendi görevini yapıyor. Bugün sayın Cumhurbaşkanımızın bağış çağrısına Haluk Levent olarak 30 bin TL ile ben de katılıyorum" ifadesini kullandı.

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Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Magazin, Güncel

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Şarkıcı Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
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