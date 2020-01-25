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Ünlü isimlerden deprem sonrası paylaşım

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından, Sibel Can, Seda Sayan, Hadise, Hülya Koçyiğit, Esra Erol, Nusret, Acun Ilıcalı gibi ünlü isimler paylaşımda bulundu.

25.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:00Ünlü isimlerden deprem sonrası paylaşım
'da meydana gelen depremin ardından, Sibel Can, Seda Sayan, Hadise, Hülya Koçyiğit, Esra Erol, Nusret, Acun Ilıcalı gibi ünlü isimler paylaşımda bulundu.
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ünlü sanatçılar sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaptı.
ÜNLÜLERİN PAYLAŞIMLARI ŞÖYLE:
Esra Erol, "Bu soğuk geceler de hem deprem korkusu, hem -8 derece soğukta gececek gece ve geceler. Sosyal tesisler, okullar, cami, kurum misafirhaneleri kullanıma açılmış. çok zor geçecek özellikle çocuklarımız için. Allah yar yardımcınız olsun. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar dilerim"
Hadise," Elazığ, kalbim ve dualarım sizinle. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum"
Nusret," Geçmiş olsun Elazığ"
Sibel Can," Kalbimiz dualarımız sizinle. Geçmiş olsun Elazığ"
Hülya Koçyiğit, "Tüm dualarımız, kalbimiz sizlerle. Allah bir daha yaşatmasın. Kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Elazığ"
Nebat Çehre, " Geçmiş olsun Elazığ, Kalbimiz de dualarımız da sizinle"
Acun Ilıcalı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre ilçelerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Dualarımız sizinle"
(İHA)

Sibel Can, Esra Erol, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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