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Ünlü isimlerden Trump'ın Türkiye ile ilgili sözlerine tokat gibi cevap: Isıracak köpek havlamaz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi "Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." tehdidi üzerine ünlü isimlerden tepki gecikmedi. Birçok ünlü Trump'a sert sözlerle yüklendi. Şarkıcı Işın Karaca konuyla ilgili, "Isıracak köpek havlamaz Donald" ifadelerini kullandı.

08.10.2019 00:11

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ile ilgili, "Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." sözlerine ünlü isimlerden sert tepki geldi.

ABD BAŞKANI TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Daha önce önemle belirttiğim gibi yine tekrar ediyorum: Eğer Türkiye eşsiz bilgeliğim içinde sınırları aşma olarak değerlendireceğim bir şey yaparsa, daha önce yaptığım gibi Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim. Türkiye Avrupa ve diğerleri ile beraber olmalı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İşte ünlü isimlerden ABD Başkanı Trump'ın o sözlerine tepkiler:

Ünlü isimlerden Trump'ın Türkiye ile ilgili sözlerine tokat gibi cevap: Isıracak köpek havlamaz

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Magazin, Politika

YORUMLAR(7)
ADANALI MEHMET:TRUMP''a laf sokarak ucuz şov yapmış ünlüler işte. boş boş laflar. . niye abd''nin URFA''da konuşlandırdığı pis coni askerleri TÜRKİYE''den defetmiyoruz?en güzel cevap bu olur. yoksa edemez miyiz? ee o zaman boşa kürek çek dur
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EKO ABİNİZ:HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK.
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ADANALI MEHMET:trump''a inat Işid''i desteklesek keşke!! amerika gözümüze soka soka pkk/ypg''ye yardım ediyor. bizde gözlerine soka soka ışid''a yardım edelim. ışid zaten yakaladığı pkk ve ypglileri sorgulamadan direkt kesiyordu. bir taşla iki kuş vururuz
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TRAB61:sen ne diyon isid zaten ABD. nin köpekleri.
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UCUBE:Kimse kimseyi kırmasın kardeşlerim yorumlarla, şu zaman da bari kendi insanınızı kötülemeyin. . . Kimse Türkü ürkek sanmasın bir kükrerse bayrağı Amerika''ya da diker! ;)) O zaman sayın Turp, pardon Trump bey daha iyi şanlı dalgalanan bayrak görür! ;)))
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MAHO-AGA:incirligi kürecigi kapatin sscb fuzeleri incirlige yerlessin yeter be. . . . . . . . . .
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MİSAFİR:yahu şarkıcılar madem öyle buyrun savaşa hadi görelim sizleri savaş gerekliyse ordumuz biz fakirler gider savaşırız siz zenginler avrupaya abd ye tatile gidin boş laflarda etmeyin burjuva sınıfı savaşa girmesin
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