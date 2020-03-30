Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ünlü isimlerden "Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti" kampanyasına destek

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü sanat ve kültür camiasından ünlü isimler, korona virüs tedbirleri kapsamında maddi anlamda zorluk yaşayan vatandaşlara yönelik Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti kampanyasına destek oldu.

30.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:05
Ünlü isimlerden
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü sanat ve kültür camiasından ünlü isimler, korona virüs tedbirleri kapsamında maddi anlamda zorluk yaşayan vatandaşlara yönelik Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti kampanyasına destek oldu.
Türkiye'de hızla yayılan korona virüsün yayılmasına yönelik devlet kurumları çeşitli tedbirler alırken, bu tedbirlerden etkilenen ve ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşlar için sivil toplum kuruluşları seferber oldu. Türkiye Diyanet Vakfının evden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılar, hastalar, kepenk kapatmak zorunda kalan esnaf, işsiz kalan, bursları kesilen öğrenciler ve faturalarını ödeyemeyen vatandaşların yalnız olmadığını hissettirmek için başlattığı Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti kampanyasına sanat ve kültür camiasından ünlü isimleri de çektikleri videolarla destek oldu. Bülent İnal, Bahadır Yenişehirlioğlu, Prof. Dr. Mustafa Karataş, Dursun Ali Erzincanlı, Ömer Döngeloğlu, Resul Aydemir, Hakan Boyav, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Celal Al, Edip Zeydan, Aykut Kuşkaya, Ferudun Özdemir, Ali Nuri Türkoğlu, Latif Koru, İkbal Gürpınar, Gülsim Ali İlhan, Ekrem Uzunok, Turgay Başyayla, Mustafa Demirci, Mehmet Ali Tuncer, Emre Üçtepe, Levent Sülün, Berna Sülün, Fatih Koca, Ateş Fatih Uçan, Esra Elönü gibi isimler Türkiye Diyanet Vakfının hazırladığı metinleri okuyup video çekerek insanlara zor durumda olan vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu. İhtiyaç sahiplerinin yalnız olmadığını hissettirmenin önemine vurgu yapılan çalışmada, bu zor günlerin birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşılabileceğine dikkat çekildi.
(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Ünlü isimlerden 'Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti' kampanyasına destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da gıda yardımı nasıl yapılacak? Vali Yerlikaya detayları anlattı Haberler
İstanbul'da gıda yardımı nasıl yapılacak? Vali Yerlikaya detayları anlattı
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti Haberler
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı
Türkiye’de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
Yargıya korona engeli! 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ertelendi Haberler
Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Görüntü Rize’deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar Haberler
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Haberler
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:05: Kırıkkale'de araçlar için 'dezenfeksiyon tüneli' - Haber 14:05: Darende'de karantina önlemleri sürüyor - Haber 14:04: Brüksel'de ezan ilk defa minareden okundu - Haber 14:04: Denizli, 'Evde Kal' çağrısına uydu - Haber 14:04: Nizip'te etkili olan sel sonrası yaralar sarılıyor - Haber 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber