Ünlü isimlerden 'yerli otomobil' paylaşımı: Gururlanmamak elde değil

Türkiye'nin yerli otomobili bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gebze'deki katılımı ile tanıtıldı. Görücüye çıkan yerli otomobile ünlülerden de yorumlar geldi. Şarkıcı Alişan twitter hesabından 'Gurur Duyduk' notu ile yerli otomobile dair bu kareleri paylaştı.

Uğur Işılak "Helal olsun emeği geçenlere" notu ile bu kareleri paylaştı.

"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ HAYIRLI OLSUN"

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ ise, yerli otomobile ilişkin paylaşımında, "Türkiye'nin Otomobili hayırlı olsun. Bu gururu bizlere yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Bakanımız Mustafa Varank'a ve emeği geçenlere sonsuz teşekkürler" dedi.

Fettah Can ise, "Gururlanmamak elde değil" notuyla yerli otomobil paylaşımında bulundu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da, nazar boncuğu emojisi ile yerli otomobil paylaşımında bulundu.