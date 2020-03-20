Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Magazin ››Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı - Magazin

Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı

Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Ebru Akel ve Gizem Hatipoğlu gibi isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek tavsiye ettiği ilacın Tarım Bakanlığı'nın Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi'nde yer almadığı ortaya çıktı.

20.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:09

Sosyal medya hesaplarından sık sık kendilerine gelen ürünlerin tanıtımını yapan ünlü isimlerin "Koronavirüse karşı etkili" diyerek önerdiği No-Attack isimli ilacın bakanlıktan onaylı olmaması ve firmanın adres kısmında "Yalan dolan mahallesi" yazması gündeme bomba gibi düştü.

BAKANLIK ONAYI OLMAYAN İLACI TANITTILAR

Sözcü'de yer alan habere göre: Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Demet Şener, Ebru Akel, Perihan Savaş, Gizem Hatipoğlu ve Seda Akgül gibi isimler, sosyal medya hesaplarından dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsten korunmak için No-Attack isimli ilacı önerdi.

"YALAN DOLAN MAHALLESİ"

Sosyal medyada yer alan bir hesabın iddiasına göre: Bu takviye edici ürünün satıldığı web sitesinde de, kayıt adresi olarak "yalan dolan mahallesi" ibaresi yer alıyor. Yaptığı araştırma sonucunda ki bunların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan kullanıcı, yeni çıkan bu ürünün web sitesinin de hayali bir firma olduğunu ortaya çıkardı… Marka hakkındaki bir başka iddia ise web sitesinin Google kaydının olmadığı… Yani tamamen kısa sürede kazanç elde edip kapanan sitelerden biri.

Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç bakanlıktan onaysız çıktı

"KORONA DAHİL TÜM GRİP TÜRLERİNDEN KORUYOR"

Ünlü isimler, 16 Mart tarihinde piyasaya çıktığını belirlenen ilacı takipçilerine "Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücut direncini artırıyor. Hatta enfekte olmuşsanız bile kolaylıkla atlatmanızı sağlıyor. Corona da dahil tüm grip türlerine karşı bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor" diyerek tanıttı.

Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç bakanlıktan onaysız çıktı
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç bakanlıktan onaysız çıktı
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç bakanlıktan onaysız çıktı
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç bakanlıktan onaysız çıktı
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç bakanlıktan onaysız çıktı
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı

Haberin Videosu :

Yeni tip koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı
Etiketler : Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Ebru Akel, Magazin

İlgili Haberler

Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Koronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimlerKoronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimler
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar (12)
NEVA:Şu anda görusemedigim bir arkadaşım lupus hastasi. Kullandığı ilaçlardan biride kinin benzeri bir ilacti. O ilacı bulmak zor diye biliyorum. Koronaya iyi geliyormuş o ilaç. İyi geliyorsa hasta olanlarda kullansa.
Cevap Yaz 0 0
HUKUK MU DEDİNİZ ?:satıcı ve tanıtımcılar yargılanır mı siz ce ?
Cevap Yaz 0 4
KURT BEY KURT BEY:ALLAHIM BUNLARIN BELASINI VERSİN. . . . DAHA PARA PEŞİNDELER. . . . . . . .
Cevap Yaz 0 2
ALİ GÜNDÜZ:Bunla kim bizim aklımızla dalga geçiyorlar. Birine 2, 3 sene verecen bak nasıl zıp zıp zıplayacaklar.
Cevap Yaz 0 2
MURAT BAYRAKTAR:halkı kandırmaktan ve yasal olmayan ürüne tesvik sucundan yargılansınlar hapse atın bunlar gibilerini
Cevap Yaz 0 0
VATANDAŞ:Halkı yanıltmaktan ve halkın sağlığını tehlikeye düşürmekten yargılansınlar.
Cevap Yaz 0 34
ADINIZI YAZIN:Bence bunlar tanıtıyorsa bu ürünleri alın yan tesir yaptığı zaman yani kötüleştinizde de bunlardan şikayetçi olup maddi tazminatta bulunun . Bak demedi demeyin köşeyi dönersiniz
0 1
X:tellaklık yapıyorlar
0 0
........:PARA İÇİN HERŞEYİNİZİ VERİRSİNİZ SİZ
Cevap Yaz 0 33
ADINIZI YAZIN:Bunlardan kullanın bunlara dava açın köşeyi dönün . Hadi yine iyisiniz.
0 1

Magazin Manşet

Haberler

Banyoda iç çamaşırıyla ev pozu veren fenomene beğeni yağdı Magazin
Banyoda iç çamaşırıyla ev pozu veren fenomene beğeni yağdı
Ünlü model, korona test sonucunu milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Magazin
Ünlü model, korona test sonucunu milyon dolarlık malikanesinde bekliyor
Kötü haberi hastaneden verdi! Güzel oyuncunun ailesi karantinaya alındı Magazin
Kötü haberi hastaneden verdi! Güzel oyuncunun ailesi karantinaya alındı
’Yaşlıları öldüren bir virüs için’ deyip yaptığı paylaşım tepki çekti Magazin
"Yaşlıları öldüren bir virüs için" deyip yaptığı paylaşım tepki çekti
Survivor’dan dönen Hakan karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler Magazin
Survivor'dan dönen Hakan karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler
Evden çıkamayanlar için Instagram’dan konser veren Sıla ve Yalın rekor kırdı Magazin
Evden çıkamayanlar için Instagram'dan konser veren Sıla ve Yalın rekor kırdı
Koronavirüs şüphesiyle karantinada olan Saraç’ın test sonucu belli oldu Magazin
Koronavirüs şüphesiyle karantinada olan Saraç'ın test sonucu belli oldu
Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti Magazin
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti

Son Dakika Magazin Haberleri

Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı - Magazin Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testiyle ilgili flaş açıklama - Magazin İbrahim Büyükak: Bir ara bir abi ensemden öptü. 'O nasıl sevgi abi? 'diyorum - Magazin Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı - Magazin Alişan çaldı oğlu Burak oynadı - Magazin Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim - Haberler Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı - Magazin Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Yaşlıları öldüren virüs insanlar iflas etmesine sebep olacak - Magazin Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler - Magazin
Loading