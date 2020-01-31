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Ünlü isimlerin menajeriydi, haluk levent'in büyük üzüntüsü

İdris TİFTİKCİ İstanbul DHAHaluk Levent, Ogün Şanlısoy gibi rock dünyasının ünlü isimlerinin menajerliğini yapan Gizem Utku son yolculuğuna uğurlandı.

31.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:43
İdris TİFTİKCİ DHA
Haluk Levent, Ogün Şanlısoy gibi rock dünyasının ünlü isimlerinin menajerliğini yapan Gizem Utku son yolculuğuna uğurlandı.
Pendik Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi görev Gizem Utku'nun vefatı müzik dünyasını üzdü.
42 yaşında ölen Utku için Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenazeye Haluk Levent, Ege, Ogün Şanlısoy ve Barlas Erinç gibi ünlü isimler de katıldı. Haluk Levent'in cenaze boyunca oldukça üzüntülü olduğu görüldü.
Utku, cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi .
Haluk Levent, "Yaklaşık 15 yıldır birlikteydik. 3 yıldır bizle birlikte değildi ama bizle beraberdi. İş olarak başka organizasyonda yer alıyordu ama her zaman yanımızdaydı. Ailemizin bir üyesiydi. Çok üzgünüz diye konuştu.
Ünlü isimlerin menajeriydi, haluk levent'in büyük üzüntüsü

Haluk Levent, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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