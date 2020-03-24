Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu

Aralarında Seda Sayan, Şeyma Subaşı, Seray Sever, Demet Şener ve Seren Serengil gibi ünlü isimlerin "Koronavirüsüne iyi geliyor" diye reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi Cüneyt Alacacı sessizliğini bozdu. Piyasaya çıkmayan sözde vitamin ilacının reklamını yapan ünlüleri "cahil" olmakla suçlayan Alacacı, "Biz bu reklamları yapan şirketten davacı olduk, adaletin huzurunda cevap verecekler" dedi.

Ünlü isimler "koronavirüsten koruyor" diyerek sahte bir vitaminin reklamını yapmış, üründe talep patlaması yaşanmıştı. Oysa koronavirüs için Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen bir ilaç bulunmuyor.

ÜNLÜ İSİMLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

KanalD Haber'den Şevval Şirin ve kameraman İsmail Özmeral'ın haberine göre; Şikayetlerin artması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ruhsatsız ürün ve tanıtımını yapan ünlü isimlere karşı harekete geçip soruşturma başlatmıştı

ÜRETİCİ FİRMA SAHİBİ İLK KEZ KONUŞTU: HEPSİNDEN DAVACI OLDUK

Firma sahibi Cüney Alacacı ortaya atılan iddialarla ilgili Kanal D Haber'e konuştu. Akacacı, reklamlardan kendisinin haberi olmadığını belirterek, tanıtım yapan ünlüleri cahil olmakla suçladı. Akacacı, "Ortada izin yok, ortada üretime başlanmış bir ürün yok ama reklamlar dönüyor bir resmi site var. 40 liraya 90 liraya bu ürün satılıyor, üretilmemiş bir ürünün satışı nasıl olabiliyor. No Attack olamaz bir kere çünkü No Attack diye ürün piyasaya çıkmadı, izinlerine müracaat edildi izinlerini bekliyoruz. Demo kutu yapmışlar, demo kutularla ünlülere göndermişler ünlülerle paylaşım yapmışlar. Sadece 1 kutu herhalde gönderilen. 30 tane var ama içinde belki bizim diğer ürünümüzden alıp koymuş olabilirler boş da olabilir kutu, o bile belli değil? Biz bu reklamları yapan şirketten davacı olduk, adaletin huzurunda cevap verecekler" dedi.