20 Kasım 2018, 16:14
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Ünlü İsimlerin Tanıttığı Çaydan Zehir Çıktı

Seda Sayan ve Deniz Akkaya gibi ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından tanıtımını yaptığı Teff tohumlu çaydan kansere neden olan madde çıktı.

Hollywood başta olmak üzere ülkemizde ve dünyada ünlüler tarafından tanıtımı yapılan vesosyal medyada üst üste videoları paylaşılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden 'zehir' yani sibutramin çıktı. Sağlık Bakanlığı genellikle internet üzerinden satılan çayın satışını yasakladı.

"UZAK DURUN" UYARISI

Ünlülerin özellikle sosyal medya hesaplarından tanıtımını yaptığı Teff tohumlu çaydan kansere neden olan madde çıktı. Buket Aydın'la Kanal D Haber'in özel haberinde gündeme aldığı konuyu ise Dr. Gürkan Kubilay 2. Sayfa programında değerlendirerek, bu tip çayların içinde bulunan diğer zararlı maddeleri de söyleyerek 'uzak durun' uyarısında bulundu.

TEFF TOHUMLU ÇAYIN SATIŞI YASAKLANDI

Binlerce takipçisi olan ünlüler sosyal medya hesaplarından reklamını yapmıştı ancak o çayın içinde sübitramin maddesi bulundu. Bu ürünlerin satışının yasak olduğunu belirten uzmanlar, karaciğer, kalp yetmezliği gibi ciddi hastalıklara neden olarak uzun süreli kullanımda ölümcül olabileceğine dikkat çekmişti.

20 Kasım 2018 Salı 16:14



YORUMLAR (51)
SOSYALIST: ZATEN INSANLARA FAYDALI OLSA REKLAMINI YAPMAZ BU KASAR TAKIMI
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YERLİ MÜLTECİ: bizim kadınlarımız maalesef çok cahil ve çok çabuk inanıyorlar reklam ürünlerine. . yapmayın etmeyin yok. . sağlıklı bir bünyenin ayda verebileceği kilo miktarı vücut kitlesine göre ortalama 4 kg. . ( -) ama gelin görün ki sanki bu ünlüler bu ürünü aylarca kullanmış onlarca kilo vermiş gibi reklam yapılı kadınlarımız kandırılıyor. diyetten ve spordan uzak hobidi gırtlak bayan arkadaşlar işlerine geliyor kimyasallı ürünleri bilmelerine rağmen kullanıyorlar. . vicdansızda para basıyor. . .
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ELİF YÜRÜR: Hanimiş sağlık bakanlığı,eczaneler satıyor yaw....
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OGUZ: bu kişilerin tanıttığı şeyi alanları tek tek tespit edip ülkeden atıcan.
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YUSUF: Bu ünlü denen reziller iki kuruş daha fazla para için herşeyi yaparlar
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