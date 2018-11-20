Ünlü İsimlerin Tanıttığı Çaydan Zehir Çıktı

Hollywood başta olmak üzere ülkemizde ve dünyada ünlüler tarafından tanıtımı yapılan vesosyal medyada üst üste videoları paylaşılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden 'zehir' yani sibutramin çıktı. Sağlık Bakanlığı genellikle internet üzerinden satılan çayın satışını yasakladı.

"UZAK DURUN" UYARISI

Ünlülerin özellikle sosyal medya hesaplarından tanıtımını yaptığı Teff tohumlu çaydan kansere neden olan madde çıktı. Buket Aydın'la Kanal D Haber'in özel haberinde gündeme aldığı konuyu ise Dr. Gürkan Kubilay 2. Sayfa programında değerlendirerek, bu tip çayların içinde bulunan diğer zararlı maddeleri de söyleyerek 'uzak durun' uyarısında bulundu.

TEFF TOHUMLU ÇAYIN SATIŞI YASAKLANDI

Binlerce takipçisi olan ünlüler sosyal medya hesaplarından reklamını yapmıştı ancak o çayın içinde sübitramin maddesi bulundu. Bu ürünlerin satışının yasak olduğunu belirten uzmanlar, karaciğer, kalp yetmezliği gibi ciddi hastalıklara neden olarak uzun süreli kullanımda ölümcül olabileceğine dikkat çekmişti.