Ünlü İtalyan Yönetmen Bernardo Bertolucci Hayatını Kaybetti

Ünlü İtalyan film yönetmeni Bernardo Bertolucci 77 yaşında Roma'da hayatını kaybetti. İtalyan medyasında çıkan ölüm haberleri üzerine, yayıncısı Flavia Schiavi, Bertolucci'nin bu sabah kanser sonucu yaşamını yitirdiğini doğruladı.

EN İYİ FİLM DALINDA OSCAR KAZANAN TEK İTALYAN YÖNETMEN

Bertolucci; sadece İtalyan değil dünya sinemasının da dev yönetmenleri arasında görülüyordu. Paris'te Son Tango, 1900 ve Son İmparator, onun unutulmaz filmlerinden sadece birkaçıydı. Bertolucci aynı zamanda En İyi Film dalında Oscar kazanan tek İtalyan yönetmen. Ona bu ödülü 1987'de unutulmaz filmi Son İmparator getirmişti. Bertolucci aynı filmle En İyi Yönetmen kategorisinde de Oscar kazanmış, film toplam 9 dalda Oscar'a layık görülmüştü.

ONUR ÖDÜLÜ VERİLMİŞTİ

Uzun süre tekerlekli sandalyede yaşayan Bertolucci'ye 2011 Cannes Film Festivali'nde sinemaya hizmetlerinden dolayı Onur Ödülü verilmişti.