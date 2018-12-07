07 Aralık 2018, 08:03
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Ünlü Jinekolog Fecri Sevilen İçin Bir Taciz İddiası Daha: 20 Yıl Önce Tacize Uğradım

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını iddia eden iki genç kadının ardından bugün bir kadın daha "20 yıl önce ben de Fecri Sevilen tarafından tacize uğradım. İç çamaşırımı çekip beni duvara yaslamıştı" iddiasında bulundu.

Dün, ünlü jinekolog Fecri Sevilen tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını iddia eden iki genç kadının anlattıklarını köşesine taşıyan Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, röportajın ardından bir kadının daha ortaya çıktığını yazdı.

20 yıl önce Prof. Dr. Fecri Sevilen tarafından tacize uğradığını söyleyen A.A. adlı kadın yaşadıklarını şöyle anlattı;

"Tam 20 yıl önceydi. 25 yaşında genç bir kızdım. O zaman İstanbul'da yaşıyordum. İnşaat mühendisiyim. Hormon sorunum vardı. Tedavi için Fecri Sevilen'e gittim. 4-5 kere gittim, herhangi bir sorun yoktu. Muayenehanesinde her zaman tek olurdu."

KİTLENDİM KALDIM 'NE YAPIYORSUNUZ' DEDİM

"Bir muayene randevumda 'smear testi yapacağım' dedi. Çatal masaya uzandım. Jinekolojik muayene yapacak diye beklerken göğüslerimle oynamaya başladı. Kitlendim kaldım. 'Ne yapıyorsunuz' dedim. 'Ben senin baban yaşındayım, profesörüm, nasıl yanlış anlarsın. Kasma kendini seni boşaltmam lazım' dedi."

"İÇ ÇAMAŞIRIMI ÇEKMEYE ÇALIŞIP YASLADI"

"Tepki gösterip kalktım, iç çamaşırımı çekmeye çalışırken duvara yasladı ve öpmeye çalıştı. Bu arada bir de 'Her hafta muayenehanemde ücretsiz seanslar yapacağız. Seni penil yönden uyarmam lazım dedi. Aptallaştım, kitlendim kaldım. Çıktım, Nişantaşı'ndan Taksim'e kadar ağladım."

"Sonra Tabipler Odası'nı arayıp durumu anlattım, şikayetçi olmak istediğimi söyledim. Fakat kimliğimi açıklamak istemedim. İsimsiz olarak şikayetçi olamayacağımı söylediler. 'Ailem var, deşifre olamam' dedim."

"Bir ay önce Fecri Sevilen tutuklandığı zaman Alo 184 doktor şikayet hattını aradım, kaydımı aldılar ama zaman aşımına uğradı dediler. Şu anda Bursa'da yaşıyorum. Bu sabah Bursa Adliyesi'ne başvurup mevcut davaya müdahil oluyorum."

JİNEKOLOG SEVİLEN: HAYAL ÜRÜNÜ

Öte yandan iki hastasının 'nitelikli cinsel saldırı' şikayetiyle gündeme gelen inekolog Fecri Sevilen iki genç kadının şikayetiyle tutuklanmış, bir hafta sonra ise adli kontrol şartıyla cezaevinden tahliye edilmişti.

Ünlü jinekolog kadınların anlattıklarıyla ilgili 'idddialar hayal ürünü' dedi.

Fecri Sevilen,Jinekolog
07 Aralık 2018 Cuma 08:03



YORUMLAR (37)
ENGİN: yawwwww ag 20 yıldır nerdeydin merak ettim şimdi
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ESTARİBİM: Türkiyenin çivisi çıkmiş. ne alaka sebeb çok ne alaka demeyin paran varsa askere gitme paran yoksa askere git. . ?.
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KAAN: GERÇEKTEN DOKTORLUK MESLEĞİNİ LAYIĞIYLA YAPAN DOKTORLARIMIZ VAR FAKAT SAPIK DOKTORLARDA VAR
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İSİM YOKK: bu üniversite doktorlarının saltanatı son bulmalı. hem insanları soyuyorlar hemde profum falan diye aşagılıyorlar. kendilerini bu milletten üstün varlıklar olarak görüyorlar
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MEHMET: Bilip bilmeden tarafları dınlmeden ne guzel!!! yorum yapıyorsunuz ıyıkı hakım degılsınız. .
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