Ünlü Jinekolog, Hastalarına Müstehcen Film İzletip Cinsel Saldırıda Bulundu

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olan 68 yaşındaki ünlü Jinekoloji Profesörü Fecri Sevilen, İstanbul Nişantaşı'nda muayenehanesinde iki hastasına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararında, şüphelinin mağdurlara özel hayatlarına dair mahrem sorular sorduğuna ve muayenehanede müstehcen filmler seyrettirdiğine vurgu yapıldı.

İKİ MAĞDUR HASTA, POLİSE BAŞVURDU

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, Prof. Dr. Fecri Sevilen'in hastası olan iki mağdur, geçtiğimiz günlerde polise başvurarak tanınmış profesörün Nişantaşı'nda bulunan muayenehanesinde cinsel saldırıya uğradıklarını iddia etti.

ÜNLÜ DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

İki mağdurun beyanları birbirini teyit eder nitelikte olunca Prof. Dr. Sevilen savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Polis, şüphelinin telefon ve bilgisayarına inceleme yapmak üzere el koydu.

FECRİ SEVİLEN SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Sevilen, ifadesinde, 44 yıllık hekim olduğunu, 38 yıldır ise öğretim üyeliği yaptığını vurgulayarak suçlamaları kabul etmedi. Mağdurların şikâyet ettikleri davranışların tedavinin bir gereği olduğunu iddia eden Prof. Sevilen, hastalara gönderdiği özel mesajların ise tüm hastalarıyla yaşadığı bir durum olduğunu öne sürerek kendini savundu.

MÜSTEHCEN FİLM İZLETTİRDİ, TUTUKLANDI

Mağdurların örtüşen beyanları ve profesörün hastalara gönderdiği mesajları delil kabul eden mahkeme, kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Prof. Dr. Fecri Sevilen'i tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Tutuklama kararında, şüphelinin mağdurlara özel hayatlarına dair mahrem sorular sorduğuna ve muayenehanede müstehcen filmler seyrettirdiğine vurgu yapıldı.

FECRİ SEVİLEN KİMDİR?

Tam adı Fecri Alem Sevilen, olan ünlü doktor 1950 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında Prof. Dr. olarak görev yaptı. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Bilim Dalında çalıştıktan sonra İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de görev yaptı.

Prof. Dr. Fecri Sevilen, 06-09 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum Günleri'nde Onursal Kurul'da yer almaktaydı.