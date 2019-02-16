16 Şubat 2019, 14:52
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Ünlü Jokey Halis Karataş, Dubai'de Mahsur Kaldı

Dubai'de düzenlenen yarışlara katılan ünlü jokey Halis Karataş, vizesindeki yanlışlık nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kaldı.

Dubai'ye at binmeye giden ünlü jokey Halis Karataş mahsur kaldı. Perşembe akşamı Good Curry isimli atla start alan ve Dubai Meydan yarışında 4. Olan 'Sihirbaz' lakaplı şampiyon jokey Halis Karataş ilgililerin yanlış vize alması nedeniyle Dubai'de mahsur kaldı.

Dubai'ye çalışma vizesi yerine çalışma izini alarak girdiği için havalimanında uçağa binemeyen Karataş, büyükelçiliğin çabalarına rağmen hafta sonu tatiline denk geldiği için sorun çözülemedi.

PAZARTESİ GÜNÜ TÜRKİYE'YE DÖNECEK

Ünlü jokeyin üst düzey bir müdahale gerçekleşmezse ancak pazartesi günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Cumartesi günü İstanbul'da üç yarışta at binmek için deklere olan usta jokeyin yerine komiserler kurulunun belirlediği jokeyler at binecek.

Aynı gün Dubai World Cuo Karnavalı'da Perilina isimli dişi ata binen ve yarışta üçüncü olan diğer jokey Selim Kaya ise sorunsuz bir şekilde İstanbul'a döndü.

(Sputnik)

Karataş,Halis Karataş,Dubai


YORUMLAR (14)
LAZOTTİ: Mahsur kaldığı üljkeye bak,Dubai. !!! Sanki kara kışta dağ başında mahsur kaldı!! Ya da çölün ortasında!!!
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SİBİRYA LI : Vallaha at başlattı abi
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HUN : Atın intikamı.
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KADIKÖY: Umarım ömür boyu gelemez yeter at sahiplerini ve yarışseveri sömürdüğü. Kazancı tjk ile kafa kafayadır
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