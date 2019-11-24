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Ünlü K-Pop yıldızı Goo Hara ölü bulundu

Güney Koreli şarkıcı Goo Hara evinde ölü bulundu.

24.11.2019 21:33 | Son Güncelleme: 24.11.2019 21:33Ünlü K-Pop yıldızı Goo Hara ölü bulundu
Güney Koreli şarkıcı Goo Hara evinde ölü bulundu. Goo Hara'nın geçen Mayıs ayında intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.Güney Koreli şarkıcı ve aktris Goo Hara, Seul'deki evinde ölü bulundu. Ünlü K-Pop grubu Kara'nın eski bir üyesi olan ve "Hara" adıyla bilinen 28 yaşındaki şarkıcının ölümünün ardından polis soruşturma başlattı.

Hara, Cumartesi gecesi yaklaşık 1,5 milyon takipçisinin olduğu Instagram'da, yatakta uzanırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "İyi geceler" diye yazmıştı.

Şantaj baskısı

Sık sık siber zorbalığa karşı tepkisini dile getiren Hara, geçen Mayıs ayında evinde baygın halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Eski erkek arkadaşı tarafından şantaj yapıldığı belirtilen Hara'nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.

Hara'nın yakın arkadaşı olan ve siber zorbalığa karşı mücadele etmeye çalışan bir başka K-Pop yıldızı Sulli de geçen ay Güney Kore'deki evinde ölü bulunmuştu. 25 yaşındaki şarkıcının intihar ettiği düşünülüyor.

Güney Koreli şarkıcı Goo Hara, K-Pop dalgasının dünya geneline yayılmasında önemli bir rol oynayan Kara grubuna 2008 yılında katılmıştı. Grubun dağılmasının ardından solo çalışmalarına ağırlık veren Hara, geçtiğimiz haftalarda Japonya'da konserler vermişti.

Ülkede intihar oranı çok yüksek

Genç şarkıcının ölümünün ardından hayranları, yaşadıkları şok ve üzüntüyü sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla ifade ettiler.

Güney Kore, intihar oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Güney Kore'de 40 yaşın altındaki insanların ölüm nedenleri arasında intihar ilk sıralarda yer alıyor.


Yaşam

Kaynak: Deutsche Welle

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