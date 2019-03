Ünlü Kahve Markasının Tunceli Şubesi Açıldı

Kaynak: İHA

Mardin'in ulusal kahve ve kuruyemiş markası Artukbey'in 46'ncı şubesi Tunceli'de açıldı. Munzur Çayı kenarında kahve ve kuruyemiş konseptiyle hizmete vermeye başlayan şubenin ilk ziyaretçileri ise Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile il protokolü oldu.Sahip olduğu tarih, kültür ve medeniyetlerle adından sıkça söz ettiren Mardin'in ünlü kahve ve kuruyemiş markası Artukbey, son dönemlerde oluşturduğu zengin kahve ve kuruyemiş çeşitleriyle Türkiye'nin her noktasında şubeleşerek, kurumsallaşma yolundaki istikrarını emin adımlarla sürdürüyor.Mardin'in son dönemlerde çıkış yakalayan en iddialı markası olan Artukbey, Türkiye'nin farklı şehirleri ile yurt dışında açmış olduğu şubeler zincirine Türkiye'nin doğal güzellikleriyle bilinen Tünceli'yi de katarak yurt içindeki şube sayısını 46'ya çıkardı.Şubenin açıldığı ilk gün kahvaltıda Vali Tuncay Sonel, şehit aileleri ve gaziler ağırlandı. Düzenlenen kahvaltıya Handan-Tuncay Sonel çiftinin yanı sıra, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Vali Yardımcıları Akın Zor ile Selçuk Yosunkaya, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Müftüsü Aşır Durgun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Eylem Mut, bazı şehit aileleri ile gaziler katıldı.Henüz resmi açılışı gerçekleştirmeden, Tunceli il Protokolü, şehit aileleri ve gazilerden oluşan misafirleri çok anlamlı bir kahvaltıda ağırlıyor olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Tacettin Yertüm, Tunceli şubesiyle birlikte Türkiye'deki şube sayısının 46'yı bulduğunu söyledi.Mardin'in tadı, kokusu olan Artukbey'in Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında tadı ve kokusu olarak yoluna devam ettiğini kaydeden Yertüm, "Türkiye'de doğası ve doğal güzellikleriyle bilinen Tunceli'de, Tuncelili hemşehrilerimize hizmet edecek olmanın onurunu yaşıyoruz. Sayın Valimiz Tuncay Sonel'i ve çok kıymetli il protokolümüzü, şehit ailelerimiz ve gazilerimizi ağırlıyor olmak bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Bu vesileyle de başta çok değerli Valimiz Sayın Tuncay Sonel ve kıymetli hanımefendiye, ayrıca burada bulunan bütün misafirlerimize teşekkürü bir borç biliyoruz" dediŞehit aileleri ve gazilere verilen kahvaltıda konuşan Vali Sonel ise, "Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için gözünü kırpmadan canını veren, sağlığını kaybeden vatan evlatlarımızı ve yakınlarını kendi ailelerimizden farklı görmüyoruz. Devletimiz, tüm imkanları ile maddi ve manevi olarak her yönden, şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanındadır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz baş tacımızdır. Kapımız ve gönlümüz sizlere her zaman açıktır. Yeni yaptığımız Munzur nehri kıyısındaki düzenlemeler kapsamında buraya Mardin'den yatırımcımız Tacettin Bey geldi. Kısa sürede Artukbey markasını getirdi. Hem istihdama katkı hem de çok güzel ve kaliteli bir mekan kazandırdı. Kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP