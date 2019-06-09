09.06.2019 15:23
Haberler» Magazin » Haber

Ünlü kasap Nusret eti drone ile uçurdu

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü kasap Nusret, eti drone ile uçurdu.

Restoran zincirlerini genişletmeye devam eden ve yaptığı 'Saltbae' hareketiyle dünyanın yakından tanıdığı isim haline gelen Nusret, sosyal medya hesabından olay olacak bir paylaşıma imza attı.

ETİ DRONE 'LA UÇURDU

Etleri kesme hareketiyle öne çıkan Nusret, son paylaştığı videoda servisini yapacağı et kendisine drone ile getirtti.

ŞİRKETİNİN MARKA DEĞERİ 1,5 MİLYAR DOLAR

Restoran zincirlerinin Türkiye'den sonra Avrupa'da da genişletmeye devam eden Nusret şirketinin değerini 1,5 milyar dolar olarak olduğu açıklamasını yapmıştı.

Ünlü kasap Nusret eti drone ile uçurdu
Nusret Gökçe, Magazin

YORUMLAR (5)
TURİST: Keko artistlik yapmaya devam :)))
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
TOSO 10: neywara eşşek eti yedirdi haberiniz olsun
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
DRONE İLE ET SERVİSİ: Garsonların işine son verecek
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ZARAR ZİYAN: Nimet ile oynayıp 1. 5 milyar dolardeğerinde marka değeri oluyor. Öteki tarafta da seni popondan şaplaklarlar önce haberin ola!
Yayından Kaldır
2 3
Cevap yaz