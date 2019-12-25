Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle gösterisini erteledi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı duyuru ile 25 Aralık yani bugün gerçekleşmesi planan gösterisinin sağlık sorunları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Cem Yılmaz hastane odasından paylaştığı videoya "Sevenlerime duyuru ;) Göz var göz var ! Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki oyunum ocak 5'e kaydırıldı... Affedin sizi zahmete soktuğum için" notunu ekledi.

Cem Yılmaz videoda hayranlarına ciddi bir şeyinin olmadığını açıklarken şaka yapmaktan geri durmadı.

"HER ŞEY YOLUNDA İYİYİM"

Ünlü komedyen videoda, "Evet şuanda Bostancı Göster Merkezi'nde olmam gerekiyordu ama hastanedeyim. Oyunumuz 5 Ocak'a ertelendi. Ama her şey yolunda iyim. Merak etmeyin." dedi.