23.06.2019 12:31
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Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz oyunu kullandı

Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu Beşiktaş'ta kullandı.

Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu Beşiktaş 'ta kullandı. Ceyhun Yılmaz , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Beşiktaş 'taki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. Kimliğini göstererek görevlilerden oy pusulasını alan Ceyhun Yılmaz , daha sonra kabine girerek oyunu kullandı. Pusulanın bulunduğu zarfı 1336 numaralı sandığa atan Yılmaz, görevlilere iyi çalışmalar dileyerek okuldan ayrıldı.
(Oğuzcan Yazar/İHA)Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz oyunu kullandı
Kaynak: İHA
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