Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz oyunu kullandı

Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz
, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu Beşiktaş
'ta kullandı. Ceyhun Yılmaz
, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Beşiktaş
'taki Zübeyde Hanım
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. Kimliğini göstererek görevlilerden oy pusulasını alan Ceyhun Yılmaz
, daha sonra kabine girerek oyunu kullandı. Pusulanın bulunduğu zarfı 1336 numaralı sandığa atan Yılmaz, görevlilere iyi çalışmalar dileyerek okuldan ayrıldı.
(Oğuzcan Yazar/İHA)