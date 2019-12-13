Haberler » Magazin » Doğu Demirkol, kalbini Farah Zeynep Abdullah'a kaptırdı! Festivalde yakınlaştılar - Magazin

Doğu Demirkol, kalbini Farah Zeynep Abdullah'a kaptırdı! Festivalde yakınlaştılar

Güzel ve yetenekli oyuncu Farah Zeynep Abdullah'la, komedyen Doğu Demirkol'un yeni bir aşka yelken açtıkları konuşuluyor.

13.12.2019 20:09 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:28

Yetenekli oyuncu Farah Zeynep Abdullah'la, son dönemlerin komedi dalında yükselen isimlerinden Doğu Demirkol'un aşk yaşamaya başladıkları dedikodusu gündemine bomba gibi düştü.

Farah Zeynep Abdullah

AŞK, KATILDIKLARI FESTİVALDE BAŞLADI

Söylentilere göre; ikili konuk olarak katıldıkları bir film festivalinde karşılaştı. İkilinin arkadaşlıkları bu festivalde aşka dönüştü.

Doğu Demirkol

Bilindiği gibi Farah Zeynep Abdullah, Ahmet Rıfat Şungar ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde noktalamıştı.

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Mersinli bir anne ve Balıkesirli Çerkez bir babanın oğlu olan Doğu Demirkol, 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Tam ismi Aydın Doğu Demirkol'dur. Üniversite eğitimini bilgisayar mühendisliği üzerine tamamlayan Doğu Demirkol, Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı ancak finale gitmeyi başaramadı. Farklı alanlara ilgi duyduğu ve pek çok konuda yetenekli olduğu bilinen genç oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı komik paylaşımlarla dikkat çekti. BKM Mutfak ekibinde yer alan Murat Gençoğlu ile yolunun kesişmesi ardından Güldür Güldür programına dahil oldu. Başrollerinde usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın da yer aldığı bir Ali Atay filmi olan Ölümlü Dünya'da beyazperdeye adım atan Doğu Demirkol, son olarak, yönetmenliği Nuri Bilge Ceylan tarafından üstlenilen bir sanat filmi olan Ahlat Ağacı'nın başrollerinden birini üstlendi, buradaki Sinan karakteriyle büyük bir beğeni kazandı.

Doğu Demirkol, kalbini Farah Zeynep Abdullah'a kaptırdı! Festivalde yakınlaştılar

Farah Zeynep Abdullah, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
ZİYA GÖKALP:sıfata bak gönlünü kaptırdığı kıza bak . . . davul bile dengi dengine git kumda oyna sen aşar bu kız seni
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
AY:sede iyice sasirttin Farah Zeynep Abdullah.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

20:09 Doğu Demirkol, kalbini Farah Zeynep Abdullah'a kaptırdı! Festivalde yakınlaştılar - Magazin
16:00 Tolga Karel'den "Neden yabancı ülkeye gittin" diyen kadın takipçisine cevap: Senin gibi sığır düşüncelilerden uzaklaşmak için - Magazin
15:42 Sürpriz aşk! Farah Zeynep Abdullah gönlünü Doğu Demirkol'a kaptırdı - Magazin
15:39 Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın aynı karede! - Magazin
15:27 Neyzen Erguner: Müziğimiz, kültürümüz mirasımızdır - Magazin
15:23 İlham veren gençler kapsamında ödül alan Aleyna Tilki, bakanlığın yeni yayınladığı listeden çıkartıldı - Magazin
14:16 Adnan Oktar davasında 91 sanığın arasındaki 77 'Kedicik' tahliye edildi - Magazin
13:58 Tülin Şahin bebeğinin kırkının çıkmasını ve kendi doğum gününü kutladı - Magazin
13.12.2019 21:02:00