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Mehmet Ali Erbil, gecelerde 22 yaşındaki bir güzelle görüntülendi

235 gün yoğun bakımda yattıktan sonra taburcu olan Mehmet Ali Erbil, sevgilisi olduğu iddia edilen Asya isimli bir kadınla yemek yedi. Erbil, yöneltilen sorulara ise "Romantik yemek yemedik, merak etmeyin" dedi.

02.10.2019 10:06

Evinin banyosunda düştükten sonra 258 gün boyuncu hastanede tedavi gören Mehmet ALi Erbil, taburcu olduktan sonra, sosyal hayatına dönmeye çalışan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, Asya isimli bir kadınla yemek yedi.

BİR KADINLA YEMEK YEDİ

Arkadaşları ile sık sık dışarı çıkan Erbil, sevgilisi olduğu iddia edilen kadınla Yeniköy'de görüntülendi. Habertürk'ün haberine göre çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbil, "Bugün bir dostumuzun özel günüydü, onlara ziyarette bulunduk" açıklamasını yaptı.

"ROMANTİK YEMEK YEMEDİK"

Sevgilisi Asya hakkındaki sorulara her zamanki gibi komik yanıtlar veren komedyen, "Romantik yemek yemedik, merak etmeyin" dedi. Yorgun görünen Erbil'in, bir sinema filmi için kamera karşısına geçeceği öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil, gecelerde 22 yaşındaki bir güzelle görüntülendi

Mehmet Ali Erbil, Erbil, Asya, Magazin

YORUMLAR(117)
SADO:o adam da suc yok suc para için babası yasındaki adam la beraber olan kadınlarda
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ADANALI:Aha, yine yogun bakımı özlemiş merbilllll
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SORGUSUZ:bu adam ölünce Allah Rahmet Eylesin mi diyeceğiz acaba:(
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DELY:zerre kadar acımıyorum bu adama . haketmiş demekki şuna bak hala akıllanmamış. . . . .
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ADINIZI YAZIN:bu saatten sonra abdest namaz bol zekat sadaka bir ayağın çukurda malicim.
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KAHROLASI FEDARELLER:can cıkmayınca huy çıkmaz sözünün ispatı sanırım
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EDEP YAHU:Bu Edepsiz de Bir türlü geberemedi gitti
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DELY:EDEPSİZ adın gibisin aynı. neyini savunuyorsun bu senin gibi olan adamı ???
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EDEPSİZ:nur tanrıverdi sende sıraya geç.
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NUR TANRİVERDİ:Terbiyesiz ahlaksiz bu nasil bir kiskanclik.Meger ne cok kiskanani varmis degerli sanatçımızın.Sizlere inat yaşamalı ve kalbi pislik olan sizler de kalbine göre cezalandırın insallah.Ne hastaya ne de ölüye sayginiz var.Çok yaşasın Mehmet Ali Erbil...Sağlık ve uzun ömürler dilerim.
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