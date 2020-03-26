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40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsle ilgili pek çok online platform kuruldu. Bunlardan biri olan ve salgınla ilgili güncel gelişmelerin takip edildiği popüler koronavirüs sitesi nCoV2019live'ın kurucusunun 17 yaşındaki ABD'li bir genç olduğu ortaya çıktı.

26.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:32

Kısa sürede milyonlarca insanın yakından ilgilendiği bir konu haline gelen koronavirüs, bu alanda birçok platformun kurulmasına neden oldu. ABD merkezli koronavirüs sitelerinden nCoV2019live'ın kurucusunun 17 yaşındaki bir lise öğrencisinin çıkması ise insanları şaşırttı.

''AMACIM BİLGİ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK''

ABD'de yaşayan Avi Schiffmann, 17 yaşında bir lise öğrencisi. Koronavirüsün dünyaya yayılmasıyla birlikte nCoV2019live adında online bir platform kurdu. Çok kısa bir zamanda popüler hale gelen bu sitenin, oldukça genç biri tarafından kurulması ise öğrenenleri şaşırttı. ABD basının da dikkatini çeken Avi Schiffmann, yoğun ilgi gören platformu kurma amacını, salgından sonra internette oluşabilecek bilgi kirliliğinin önüne geçmek olarak açıkladı.

40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı

SON BİRKAÇ AYDA 40 MİLYON ZİYARETÇİ ALDI

ABD merkezli New Yorker'a konuşan 17 yaşındaki gencin online platformu, ziyaretçilerin bağışları ile yayın yapıyor. Schiffman, sitenin üst köşesinde bulunan 'Buy Me a Coffee' (Bana kahve ısmarla) butonuna basan kullanıcıların bıraktığı 3 dolarlık bağışlar topluyor. Platformdaki bilgiler ise Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Hastalık Kontrol Merkezlerinden alınan verilerle güncelleniyor. Açıklanan bilgilere göre site birkaç ay içerisinde 40 milyon ziyaretçi aldı.

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NE OLMUŞTU?

Aralık ayından beri önce Çin'i sonra da yüzlerce ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını, ABD'de 69.197 kişide tespit edildi. Ülkede virüse karşı çeşitli tedbirler alınsa da binden fazla kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD’li lise öğrencisi çıktı
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya, Güncel

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Koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı

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