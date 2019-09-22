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Ünlü manken Adriana Lima'dan mini etekli tuvalet pozu

Ünlü manken Adriana Lima tuvalette verdiği cesur pozla Instagram'ı salladı. Lima'nın mini etekli tuvalet pozu dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

22.09.2019 22:12

Eski Victoria's Secret meleği Adriana Lima sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"LONDRA'DA ÖZEL BİR GÜNDÜ"

Lima "Londra'da özel bir gündü, kız arkadaşımla birlikte bugün onun yeni yeteneğini, fotoğrafçılığını öğrendim! Yeteneğinin gelişmesini görmek için sabırsızlanıyorum! Ayrıca güzel bir moda mağazası var, hepinizin bir göz atması gerektiğine inanıyorum." notuyla paylaştı.

Aynı fotoğrafı renkli ve siyah beyaz olarak iki kere yayınladı.

ÇIRILÇIPLAK POZ VERMİŞTİ

Yıldız model bu kez, kendisinin de bizzat yapacağı bağış için objektif karşısına geçti. Lima, siyah beyaz konseptli çekimde çırılçıplak poz vermiş, gönderisinin altına "Paylaşmakta özgür ol" notunu yazmıştı.

Cesur model Adriana Lima, çırılçıplak pozunu paylaştıCesur model Adriana Lima, çırılçıplak pozunu paylaştı

Ünlü manken Adriana Lima'dan mini etekli tuvalet pozu

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