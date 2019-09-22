Ünlü manken Adriana Lima'dan mini etekli tuvalet pozu

Eski Victoria's Secret meleği Adriana Lima sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"LONDRA'DA ÖZEL BİR GÜNDÜ"

Lima "Londra'da özel bir gündü, kız arkadaşımla birlikte bugün onun yeni yeteneğini, fotoğrafçılığını öğrendim! Yeteneğinin gelişmesini görmek için sabırsızlanıyorum! Ayrıca güzel bir moda mağazası var, hepinizin bir göz atması gerektiğine inanıyorum." notuyla paylaştı.

Aynı fotoğrafı renkli ve siyah beyaz olarak iki kere yayınladı.

ÇIRILÇIPLAK POZ VERMİŞTİ

Yıldız model bu kez, kendisinin de bizzat yapacağı bağış için objektif karşısına geçti. Lima, siyah beyaz konseptli çekimde çırılçıplak poz vermiş, gönderisinin altına "Paylaşmakta özgür ol" notunu yazmıştı.