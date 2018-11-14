Ünlü Manken Candice Swanepoel, Takipçilerini Büyüledi!

Victoria's Secret meleği Candice Swanepoel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"GÖZLERİMİ SİZDEN ALAMIYORUM"

Instagram hesabında 12.7 milyon takipçisi bulunan ünlü model Candice Swanepoel, cesur paylaşımıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Swanepoel'in bir takipçisi paylaşıma, "Her zaman harika olduğunuzu düşüdüm. Ne kadar haklı olduğumu anlıyorum." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "O kadar güzelsiniz ki gözlerimi sizden alamıyorum." yorumunu yaptı.

DOĞUMDAN SONRA İLK KEZ POZ VERDİ

Dünyanın önde gelen modellerinden biri olan Victoria's Secret meleklerinden Candice Swanepoel, doğumdan sonra ilk kez bir katalog çekiminde yer aldı. Başarılı model Candice Swanepoel geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti. Ünlü bir bikini firmasının 2019 kataloğunu başarıyla tanıtan güzel, cesur pozlarıyla dikkat çekti. Candice, formuyla tam puan aldı. Güney Afrikalı model, doğum sonrası kilolarını hemen veremediği için eleştirilmişti. Swanepoel, 5 ayın sonunda eski görüntüsüne kavuşmayı başardı.