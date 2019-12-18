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Ünlü manken Deniz Akkaya, mavi mayosuyla yatakta tepetaklak poz verdi

Dün küvette verdiği pozlarla dikkat çeken model Deniz Akkaya, bu sefer de mavi mayosuyla yatağında ilginç pozlar verdi. Uzun zamandır spor yapan Akkaya, verdiği pozlarla vücudunun esnekliğini göstermiş oldu.

18.12.2019 08:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:38

Bir süredir yaptığı açıklama ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Deniz Akkaya, son paylaşımlarıyla yine gündem oldu. Hayatının büyük bir kısmını yaparak geçiren Akkaya, son verdiği pozlarla herkesi kendine hayran bıraktı.

YATAKTA İLGİNÇ POZLAR VERDİ

Yaptığı sporlarla mükemmel bir fiziğe kavuşan Deniz Akkaya, vücudunun ne kadar esnek olduğunu kanıtlamış oldu. Dün bir çekim için küvette poz veren Akkaya, bu sefer de yatakta mavi mayosuyla tepetaklak poz verdi. Ünlü manken paylaştığı fotoğraflarda "42 kere maşallah" diyerek kendine övgü yağdırdı.

"ZOR BİR 2019'DU"

Fotoğraflarını uzun bir notla yayınlayan Akkaya, "Doğru spor, doğru antrenör ve doğru beslenme ile mümkün mü?Mümkün! Hepsini ve daha fazlasını yavaş yavaş YouTube da özgürce ifade etmeye başladık bile. En bastan aslında bu disipline nasıl girilir, doğru antrenör nasıl seçilir ilk olarak anlattığımız konu bu oldu antrenörlerimden hoca ile ilk olarak... Yabancı sayfalara gıpta edip, kendi memleketlisine farklı bir tavır sergileyenlere diyecek sözüm yok ancak buradaki fotoğraf ne yaşamdan, ne de hayattan vazgeçmeyen bir kadın. Zor bir 2019'du benim için değil herkes için yaşadık hissettik, 2020ye girerken kendime verdiğim en önemli söz: Elalem adlı dünyanın en büyük jürisini memnun etmek gibi bir derdin yok Deniz. Gerçekten tek isteğim yeni yıldan, herkesin birbirine benzediği şu zamanda, kendi gibi olma cesaretini gösteren herkese içtenlikle huzur, özgürlük ve kendini özel yapan değerlerini kaybetmeyecek güç diliyorum..." dedi.

KÜVETTE POZ VERMİŞTİ

Dün bir çekim için küvette poz veren Deniz Akkaya, çıplak olduğu düşünülünce Instagram hesabının hikaye kısmından açıklama yaparak "Arkamda pembiş bir ip var ya. İşte o mayonun ipi. Sonra laf çıkmasın" demişti.

Ünlü manken Deniz Akkaya, mavi mayosuyla yatakta tepetaklak poz verdi

Manken, Magazin


HABER YORUMLARI (27)
HEYHAT 58:alim ilmiyle aşık şiiri ve sözü ile kahraman efsaneleri ile mecnun aşkıyla yazar eseri ile bunlarda böyle gündem olmaya çalışıyor ALLAH ıslah eylesin çolumuz var cocugumuz var kınamayalım başımız uzak aman
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İĞRENÇ:iğrenç
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YAW HEHE:bu kafalar boşuna
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6.FİLO:Böyle kadınları kişi olarak değil, dişi olarak görmek gerekir.
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MİSAFİR:küflenmiş kaşar değeri yok.
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AD MAD YOK:başbaşa kalsa neyi nereye koyacağını şaşıracak adam ahkam kesiyor:)
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CERN:gerçekten denize. atlamak isterdm.
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YANLIZ MAHMUT:cehenneme odun lazım odunnnnn
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TAYYAR DURDEN:Sen ölürsen odun çıkar en ivedisinden.
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AKP Lİ İBN-İ ERKAN:çok iyi ya çok iyi
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