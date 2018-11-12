Ünlü Manken Derin Dekoltesi Nedeniyle Louvre Müzesi'ne Alınmadı

Sanatın başkenti olarak kabul edilen Paris'teki Louvre Müzesi'nin güvenlik görevlisi, derin dekolteli elbisesiyle müzeye girmek isteyen Avustralyalı manken Newsha Syeh'i geri çevirdi.

MÜZEYİ HIZLICA TERK ETTİ

Yaşanan olay hakkında 247 bin takipçili Instagram hesabından açıklama yapan Syeh, güvenlik görevlisinin dış görünüşü nedeniyle kendisini müzeye almadığını ve kendisinden örtünmesini talep ettiğini belirtti. 25 yaşındaki Shey, daha sonra palto giymeyi kabul etti ancak moralinin bozulması nedeniyle müzeyi hızlıca terk etti. Shey'in Instagram'daki paylaşımı sonrası sosyal meyda kullanıcıları müzenin kararını destekleyen yorumlar yaptı. Shey'in giyimini sanat galerisi ziyareti için uygun bulmayan Instagram kullanıcıları, Shey'i 'hayat kadını' gibi giyinmekle suçladı.