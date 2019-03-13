Cumartesi Anneleri Paylaşımına Soruşturma Açılan Didem Soydan Hakkında Takipsizlik Kararı Verildi

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Cumartesi Anneleri'ne destek veren Didem Soydan hakkında, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık, başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Manken Didem Soydan, Cumartesi Anneleri'ne ilişkin sosyal paylaşım sitesi İnstagram hesabından, 28 Ağustos 2018 tarihinde paylaşımda bulunmuştu.

CUMARTESİ ANNELERİ HAKKINDA PAYLAŞIMI ŞİKAYET EDİLDİ

Cumartesi Anneleri'nin bir fotoğrafını paylaşarak altına "Bir anne, evladını arıyor. Onlar benim için sevginin, analığın sözlük karşılığı. Gördüğünüz muamele için sizden özür dilerim. Siz çöp yığınının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz" sözlerini yazan Soydan, savcılığa şikayet edilmişti.

Didem Soydan Hakkında Takipsizlik Kararı Verildi">

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Soydan hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Soydan hakkında 'söylenilen sözlerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceğini' belirterek takipsizlik kararı verdi.

Kaynak: İHA