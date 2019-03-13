13 Mart 2019, 12:06
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Cumartesi Anneleri Paylaşımına Soruşturma Açılan Didem Soydan Hakkında Takipsizlik Kararı Verildi

Ünlü manken Didem Soydan hakkında, Cumartesi Anneleri'ne destek verdiği paylaşım sonrası terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Cumartesi Anneleri'ne destek veren Didem Soydan hakkında, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık, başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Manken Didem Soydan, Cumartesi Anneleri'ne ilişkin sosyal paylaşım sitesi İnstagram hesabından, 28 Ağustos 2018 tarihinde paylaşımda bulunmuştu.

CUMARTESİ ANNELERİ HAKKINDA PAYLAŞIMI ŞİKAYET EDİLDİ

Cumartesi Anneleri'nin bir fotoğrafını paylaşarak altına "Bir anne, evladını arıyor. Onlar benim için sevginin, analığın sözlük karşılığı. Gördüğünüz muamele için sizden özür dilerim. Siz çöp yığınının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz" sözlerini yazan Soydan, savcılığa şikayet edilmişti.

Didem Soydan Hakkında Takipsizlik Kararı Verildi">

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Soydan hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Soydan hakkında 'söylenilen sözlerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceğini' belirterek takipsizlik kararı verdi.

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Model Didem Soydana Terör Örgütü Propagandası Yaptığı Gerekçesiyle Soruşturma Açıldı

Didem Soydan, Manken, 3. Sayfa, Magazin, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (3)
KUKU: BU KIZA KARIŞMAYIN BU KIZ İYİ
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HOCAEFENDİ: o değilde bu çirkef yalancı hırsızlar baktılar mansur yavaş kazanacak hem pisliğe başladılar anca insanları bırbırıne dusurur bunlar allah tez zamanda helak eder bunları inşllh
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  • AD : Birde hoca efendi yazmışsın salak Mansur yavaş dediğin zaatın birkerene olduğu belli niyedurup dururkene pislik atsınlar’ki ellerinde kapı gibi suç işlediğine dair belge var . Sen hala belgeye değil bu din düşmanı adama inanıyorsan iyi ver oyunu’da gör gününü o zaattan. Nasıl kazıkyiyorsun şimdikten başladılar zaten dinci avına çıkmaya yakaladıklarını aşşağılıyorlar sen veroyunu ver müstehaktır size Eskiyıllara döneriz yine
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HAYAT SANA GÜZEL HA: NE BEKLİYORDUNUZ Kİ !!!!!! BU DEVLETİN KURALLARI SADECE SIRADAN VATANDAŞLAR İÇİN ZENGİNLERİN DOKUNULMAZLIĞI VAR ÇOK ÇOK 3 BİN 5 BİN LİRA CEZA YAZARDI YANİ. NE DİYELİM Kİ YAZIKLAR OLSUN BU DEVLETE YAZIKLAR OLSUN BU HAKİMLERE YAZIKLAR OLSUN O OLMAYAN ADALETE
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  • MANCUP ARTAMYAN : Sana yazıklar olsun beğenmiyorsan kapı orda haydi yallah Arabistana
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