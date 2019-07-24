Ünlü manken Özge Ulusoy, hakkında çıkan aşk iddialarını net bir dille yalanladı
Özge Ulusoy, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından son noktayı koyarak kesin bir dille yalanladı.24.07.2019 15:38
Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına gelen yorumlara yanıt veren güzel manken Özge Ulusoy,hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı.
"BU SAÇMALIĞA İNANMAK DÜŞÜK ZEKA SEVİYESİ"
Dün Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Ulusoy, bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı yorumuna "Bu saçmalığına inanmak düşük zeka seviyesi zannımca. Eğitim şart, benden söylemesi" diyerek sert çıktı.
"USULCA HESABI TERK EDİN"
Ünlü manken aynı kullanıcının "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" demesi üzerine de "Çıkar hem de hiç olmadan! Siz de yaşayın da görün. Şimdi usulca hesabı terk edin. Malum yüksek takipçili birinden spam yemek istemezsiniz." cevabını verdi.
Berat Albayrak, Özge Ulusoy, Manken, ulusoy, Magazin, Güncel
YORUMLAR (9)
BİN ALİ İN ALİ: neyi inkar ediyorsun, yemediginiz haltmi sani
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SEVILAY053: ÖZGE ULUSOY U BEGENIYORUM AMA GERCEKTEN DE GÖZÜNÜN YÜKSEKLERDE OLDUGU NET. ZENGIN AVCISI !!
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ADINIZI YAZIN: kullan kızım kullan orası istanbul . son icraatınla benden taktir kazandın . daha büyüğü yok zaten . you understand me?
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ADINIZI YAZIN: TABİ İNKAR EDECEK :D
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12345: ÖZGE HANIM ÇOKOMELLİ''YE Bİ SORSANIZ DOLAR NE OLUR?
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BUKET: COK UYANIK KADIN GÖZÜ YÜKSEKLERDE HEP
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EFENDİOGLU: Biraz gec kalmadimi mi bu hatun. Her tarafa yayildi zahten
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FB34: ARTIK NASIL TEHDİT EDİLDİYSE
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MUMTAZ AMCA: bu kimm??
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