Ünlü mankenin İtalya'da mahsur kaldığı iddia edildi!
Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, İtalya'ya tatile gitti. Ancak ülkede koronavirüs vakaları yükselince İrlandalı model mahsur kaldı
17.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:00
Serdar Ortaç'la beş yıllık evliliği geçtiğimiz yıl biten Chloe Loughnan'ın corona virüs karantinasında olduğu iddia edildi.
Takvim'in haberine göre; Loughnan geçen hafta tatil için İtalya 'ya gitti. Ancak ülkede corona virüs vakalarının patladı ve olağan üstü hal ilan edildi.
Bir süredir paylaşım yapmıyor
Bu kararın ardından 28 yaşındaki Chloe, İtalya'da mahsur kaldı. Lüks bir otelde kaldığı söylenen ünlü manken, Türkiye'ye dönmek için karantinanın son bulmasını bekliyor.
Öte yandan sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Loughnan, bir süredir paylaşım yapmıyor. Corona virüs nedeniyle zor günler geçiren İtalya'da toplamda iki bini aşkın kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Snob Magazin
Etiketler : Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Koronavirüs, İtalya, Magazin
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