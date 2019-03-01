Ünlü Matematikçi Atılım Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu

Kaynak: DHA

ÜNLÜ Matematikçi Prof.Dr. Cem Tezer, Atılım Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek 'Bir Matematikçinin İtirafları' başlıklı konuşmasını yaptı.Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) matematik bölümünden Prof. Dr. Cem Tezer, Atılım Üniversitesi Arf Matematik Topluluğu tarafından organize edilen seminere katıldı.Cengiz Yenerim Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde 'Bir Matematikçinin İtirafları' başlıklı konuşmasına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Prof. Dr. Cem Tezer, 'Bir Matematikçinin İtirafları' başlıklı sunumuna ilişkin bilgiler vererek, "Bu konuşmayı tertip etmekle maksadım hemen hemen her meslekte olduğu gibi o mesleğin dışındaki kişilere o mesleğin tabiatı veya o mesleği seçen kişilere şahsiyeti hakkın bir fikir vermenin müşkülatını yenmekti. Bilhassa Matematikte, Matematiğin kendisine özgü teknik terminolojisi hususi gösterimleri olduğu için Matematiğin ne olduğunun Matematikçilerin ne nevi insanlar olduğunun anlatılması özellikle zor oluyor. Bu zorlukları yenmek için 3 tane çok basit Matematik problemi seçtim. Onların etrafında onları anlatarak Matematiğin tarihi, kendi tabiatı ve şahsiyeti hakkında fikir vermeye çalışacağım" diye konuştu."KEYİFLİ BİR MATEMATİK TARİHÇESİ DİNLİYORSUNUZ"Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü Araştırma Görevlisi Ozan Evkaya, Prof.Dr. Cem Tezer'in konuşmasına ilişkin, "Hocamız konuşmasında Matematiğin tarihine dokunuyor. Kendi hayatından örnekler veriyor. Çok keyifli bir Matematik tarihçesi dinliyorsunuz. Sahne üzerinde konuşurken tavırları, hareketleri, beden kullanımı sıradan bir konuşma olmadığının göstergesi" dedi.Atılım Üniversitesi Arf Matematik Topluluk Başkanı Dilda Ezgi Metincan ise, "Prof.Dr. Cem Tezer'i okulumuzda ağırlıyoruz. Topluluk olarak geziler düzenliyoruz. Konferanslar yapıyoruz. Hep beraber kitap okuyup onlar hakkında tartışıyoruz.Sorumluluk almayı beraber bir şeyler yapmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - Ankara