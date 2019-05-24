Ünlü Menajer Ebru Küçükakar'a Oyuncularından Süpriz Doğum Günü...

Süpriz karşısında çok şaşıran Ebru Küçükakar, "Yaşadığım mutluluk, tarifsiz sevenlerimiz ve bizi düşünenlerimizhayatımızdan hiç eksik olmasın"sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Geceye , Orçun Kaptan, Yemin dizisinde oynayan Can Verel Tiyatro Kılçıkta tek kişilik oyunuyla büyük beğeni toplayan Cenk Tunalı, Elbab sinema filminde yüzbaşı Handeyi canladıracak olan Hande Arısoy, Seda Kement eşi Ali Kemal AydınDamdaki kemancı Müzikalinde oynayan Tuncay Çağıl, Seda Demir, Hakan Tepe , Ece Müderisoğlu, Didem Sökmen, Hakan Kutlu , Berrak GüvemKemal Erkul gibi oyuncular ünlü menajer Ebru Küçükkar'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Ebru Küçükkar'ın sahnede pastasını keserken tuttuğu dilek herkesi kahkahaya boğdu. Gece toplu fotoğraf çekimiyle devam etti.

Kaynak: Bültenler